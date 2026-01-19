MESAROVIĆ O GOVORU BLOKADERKE LJILJANE: Ovo je otvoreni poziv na linč, predsednik je mesecima unazad govorio da im je to jedini program

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović osudila je gnusni govor Ljiljane Bralović koji je održala u Čačku.

-Jedna od najistaknutijih perjanica blokadersko-plenumaškog pokreta Ljiljana Bralović potvrdila je ogoljenu istinu o kojoj naš predsednik Aleksandar Vučić govori mesecima unazad, a to je da je glavni program nje i njoj sličnih, ništa drugo do stravične pretnje i nasilje! Nije ovo bio politički govor, već otvoren poziv na linč! To je bio poziv da se na najmonstruozniji način obračuna sa onima koji ne misle isto kao oni, i koji se zalažu za sve one vrednosti koje su suprotne onome na šta ona poziva! O njenom angažmanu se zna sve, od toga koliko novca dobija iz različitih stranih fondova, do toga kome polaže račune za svoj rad - napisala je Mesarović na Instagramu.

Ona je dodala da je ovo napad na pristojnu i normalnu Srbiju, na sve one ljude koji su se digli protiv onih koji zagovaraju politiku nasilja, jahanja i bacanja u katran.

- I koliko god da je teško svakom pristojnom građaninu naše zemlje da ne reaguje na ove pretnje, potrebno je na njih odgovoriti još jačim radom, jer se tako pokazuje ljubav prema zemlji. Moramo da pokažemo da smo drugačiji od njih! Danas je nikad lakše izabrati stranu, biti na strani ostrašćenih osoba, mrzoljubaca svoje zemlje i nasilnika poput Bralović ili podržavati politiku saradnje, dijaloga, mira i napretka koju simbolizuje predsednik Republike Aleksandar Vučić i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević- stoji na društvenoj mreži ministarke.

