Politika

MESAROVIĆ O GOVORU BLOKADERKE LJILJANE: Ovo je otvoreni poziv na linč, predsednik je mesecima unazad govorio da im je to jedini program

В.Н.

19. 01. 2026. u 14:19

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović osudila je gnusni govor Ljiljane Bralović koji je održala u Čačku.

МЕСАРОВИЋ О ГОВОРУ БЛОКАДЕРКЕ ЉИЉАНЕ: Ово је отворени позив на линч, председник је месецима уназад говорио да им је то једини програм

FOTO TANJUG/ SAVA RADOVANOVIĆ

-Jedna od najistaknutijih perjanica blokadersko-plenumaškog pokreta Ljiljana Bralović potvrdila je ogoljenu istinu o kojoj naš predsednik Aleksandar Vučić govori mesecima unazad, a to je da je glavni program nje i njoj sličnih, ništa drugo do stravične pretnje i nasilje! Nije ovo bio politički govor, već otvoren poziv na linč! To je bio poziv da se na najmonstruozniji način obračuna sa onima koji ne misle isto kao oni, i koji se zalažu za sve one vrednosti koje su suprotne onome na šta ona poziva! O njenom angažmanu se zna sve, od toga koliko novca dobija iz različitih stranih fondova, do toga kome polaže račune za svoj rad - napisala je Mesarović na Instagramu.

Ona je dodala da je ovo napad na pristojnu i normalnu Srbiju, na sve one ljude koji su se digli protiv onih koji zagovaraju politiku nasilja, jahanja i bacanja u katran.

- I koliko god da je teško svakom pristojnom građaninu naše zemlje da ne reaguje na ove pretnje, potrebno je na njih odgovoriti još jačim radom, jer se tako pokazuje ljubav prema zemlji. Moramo da pokažemo da smo drugačiji od njih! Danas je nikad lakše izabrati stranu, biti na strani ostrašćenih osoba, mrzoljubaca svoje zemlje i nasilnika poput Bralović ili podržavati politiku saradnje, dijaloga, mira i napretka koju simbolizuje predsednik Republike Aleksandar Vučić i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević- stoji na društvenoj mreži ministarke.

(Dnevnik)

BONUS VIDEO:

OGNjEN UZELAC PRVI DOPLIVAO DO ČASNOG KRSTA U ZRENjANINU

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LICEMERJE JTOK: Kuka jer ostaje bez upućenih tužilaca, a ćutalo kad se isto dešavalo VJT u Beogradu
Politika

0 2

LICEMERJE JTOK: Kuka jer ostaje bez upućenih tužilaca, a ćutalo kad se isto dešavalo VJT u Beogradu

JAVNO tužilaštvo za organizovani kriminal koje, kako smo danas saznali iz saopštenja tog tužilaštva, čini više od polovine javnih tužilaca koje je na rad od tri godine, za duplo veće plate i duplo manje posla u to tužilaštvo diskrecionom odlukom uputila vrhovna tužiteljka Zagorka Dolovac, licemerno se žali na predloženi amandman u vezi sa upućivanjem.

19. 01. 2026. u 19:09

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!