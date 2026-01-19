Tenis

AUSTRALIJAN OPEN! Novak Đoković saznao potencijalnog rivala u drugom kolu

Новости онлине

19. 01. 2026. u 11:19

Italijanski teniser Frančesko Maestreli plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u prvom kolu pobedio Francuza Terensa Atmana 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:1.

FOTO: Tanjug/AP/Thanassis Stavrakis

Meč je trajao tri sata i 28 minuta. Maestreli je 141. teniser sveta, dok se Atman nalazi na 64. mestu ATP liste.

Italijanski teniser će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv pobednika meča između Srbina Novaka Đokovića i Španca Pedra Martineza.

Maestreli je plasman u glavni žreb izborio kroz kvalifikacije. On je u finalu kvalifikacija pobedio srpskog tenisera Dušana Lajovića 4:6, 6:4, 6:3.

