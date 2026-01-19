Svet

EKSKLUZIVAN SNIMAK KRAĐE VEKA IZ LUVRA: Evo kako su lopovi lomili i pokrali najpoznatiji muzej na svetu (VIDEO)

В.Н.

19. 01. 2026. u 14:56

LOPOVI su 19. oktobra prošle godine provalili u Galeriju Apolon i ukrali dragoceni nakit iz francuske krunske kolekcije, koji je bio izložen u muzeju.

Foto: Goran Čvorović

Snimci čuvene pljačke u pariskom muzeju Luvr prikazani su prvi put!

Cela "operacija" trajala je manje od četiri minuta.

- Precizni potezi, minimalna buka, brz izlazak - tako su kriiminalci supeli da izvedu jednu od najvećih pljački u istoriji - piše Nexta.

Vrednost ukradenog nakita se procenjuje na oko 88 miliona evra, a predmeti potiču iz 19. veka i pripadali su francuskom plemstvu, uključujući krunu carevne Evženije.

Foto: Tanjug

Francuska tužiteljka Lor Beko je potvrdila da su počinioci razbili vitrine u Galeriji Apolon i pobegli motociklima sa plenom, a policija intenzivno radi na identifikaciji i hvatanju počinilaca.

Foto: Tanjug

Policija je u nastavku istrage uhapsila više osumnjičenih, uključujući glavnog i još nekoliko osoba za koje se veruje da su učestvovali u pljački.

Foto: Interpol via AP

Jedan od ukradenih predmeta - kruna carevne Evženije - pronađen je van muzeja nakon što je ispao iz torbe tokom bekstva, ali većina nakita ostaje nestala, a muzejski objekti se nalaze u međunarodnoj Interpolovoj bazi ukradenih umetnina.

(Kurir)

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

