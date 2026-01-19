TOTALNO RASULO U HUMSKOJ! Trener u Partizanu ne sastavlja ekipu, sada je sve otkriveno

NEMA mira u Humskoj!

Iako su osvojili jesenju titulu šampiona Srbije dani u Partizanu su i te kako burni. Sada je to otkrio i Gajas Zahid. Norvežanin je poručio da je potpuno spreman, ali ne igra jer mu je rečeno da treneri ne odlučuju o sastavu, što je izazvalo buru pred nastavak sezone.

- Ne znam razlog zbog kojeg ne igram. Postoje neki ljudi koji ga znaju, a to su oni koji odlučuju. Da li je to trener ili neko drugi, ne znam - rekao je Zahid u intervju za "Mocartsport".

Upitan da li misli na upravu fudbaler Partizana je odgovorio:

- To ne znam. Situacija je takva da sam fit od meča sa Napretkom, nemam bol, ništa ne osećam u levom kolenu koje sam operisao u jesen 2024. Nisam propustio nijedan trening od letos. U poslednjih četiri, pet meseci sam 100 posto spreman. A zašto ne igram – ne znam. Drugi ljudi znaju bolje od mene. Ne znam koga bi trebalo da pitate.

Nastavio je o problemima, pre svega sa malom minutažom koju je dobio u jesenjem delu prvenstva.

- To je problem. Kad sam dobio priliku u Kruševcu bile su mi potrebne još tri ili četiri takve utakmice zaredom i mislio sam da će se to desiti. Onda se nešto promenilo. Može da se kaže da mi „nije dozvoljno“ da igram. Razumete šta hoću da kažem. Spreman sam. Takva odluka je doneta

Zahid je potom naveo da je razgovarao i sa bivšim, Srđanom Blagojevićem, i sa sadašnjim šefom stručnog štaba Nenadom Stojakovićem.

- Kad me pitate, odgovoriću vam iskreno. Mogu prvo da pitam trenera, ali mi je trener, vrlo jednostavno, rekao da on ne odlučuje.

Na dodatno pitanje ko mu je to rekao, bio je jasan:

- Obojica.

Zahid je precizirao da su mu isto rekli i Srđan Blagojević i Nenad Stojaković, što je dodatno produbilo nedoumice oko donošenja odluka u klubu.

- Ne znam šta da kažem, to je odgovor koji sam dobio.

Osvrnuo se i na spekulacije da nije potpuno spreman.

- Možda mogu, ali sam isto tako čuo da su neki ljudi pričali kako Zahid nije 100 posto spreman. Ne pratim medije, međutim, preneli su mi da je neko rekao kako je Zahid i dalje u procesu oporavka. To nije tačno. Da razjasnimo, ne pratim medije, ne samo srpske, nego uopšte. Niti sam ja zvao tebe da me intervjuišeš, sam si pitao. I lepo si me pitao da li sam spreman da pričam o svom statusu. Suština je da sam proces oporavka završio onog trenutka kad sam kročio na teren u Kruševcu.

Govoreći o odnosu sa klubom i ranijoj odluci da smanji primanja, Zahid je naglasio da se ne oseća izdanim.

- Ne! Ne bih rekao tako. Klub nije imao nijedan razlog da produži saradnju sa mnom letos. Mogao je da ne postupi tako, jer sam bio povređen i situacija je bila nejasna. Partizan je pokušao da mi pomogne, to je tad bio plan i bio sam srećan zbog toga. Nije mi bio problem da spustim primanja. Zato sam od početka priprema do avgusta uradio sve što je u mojoj moći kako bih bio fit. Podsećam da sam protiv Napretka igrao posle svega sedam meseci posle operacije. Dosta sam radio da bih se spremio. Onda se sve promenilo i nisam srećan zbog toga. Ne osećam se izdanim, ali sigurno nisam srećan.

Na pitanje da li sebe vidi i dalje u crno-belom dresu, ostao je oprezan.

- Nemoguće je reći, jer ne znam. Vidite i sami da ne igram prijateljske utakmice. Čak ni ja to ne znam - završio je Zahid u izjavi za "Mocartsport".

