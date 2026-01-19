BOMBA JE SPREMNA DA EKSPLODIRA! Crvena zvezda stavila na sto osam miliona evra
VRUĆE je na Marakani!
Znaju u Zvezdi da im ove zime trebaju pojačanja kako bi prestigli Partizan, ali i bili konkurentni u Ligi Evrope. Zato su stigli Džej Enem i Daglas Ovusu i po svoj prilici to neće biti kraj dolascima pošto je klub sa Marakane rešio da se "otvori" kao nikada do sada.
Kako prenosi "Meridian sport", spremili su crveno-beli sumu između 7.000.000 i 8.000.000 evra na ime obeštećenja za igrača koji bi pravio razliku ne samo u Superligi Srbije već i u Evropi.
Ali, problem za Zvezdu je što trenutno takvog igrača - nema. Odnosno, nema dovoljno kvalitetnog fudbalera koji bi u ovom trenutku zadovoljio kriterijume srpskog šampiona.
Posebno što je ideja da taj igrač bude doveden u navalnom delu tima, neko ko bi preuzeo ključeve igre čete Dejana Stankovića.
Da naglasimo i da Markinjos nije "taj". Jeste Zvezda spremna da plati 5.000.000 evra za njega. Možda i nešto više, ali se traži, po mogućstvu, još kvalitetniji igrač.
I zato je realnije da na Marakani tek u letnjem prelaznom roku ulože rekordan novac na ime obeštećenja i sruše aktuelan dolaskom In Bom Hvana (5.500.000 evra iz Olimpijakosa).
