VUČEVIĆ O SKANDALOZNOM GOVORU LJILJANE BRALOVIĆ: Najsnažnije ćemo se boriti protiv onih koji bi neistomišljenike da siluju i vešaju

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević oglasio se povodom skandaloznog govora Ljiljane Bralović u Čačku.

- Ovo nije protest, već nepatvorena mržnja. Ovo nisu politički protivnici, već politički bolesnici. Na ovo normalan čovek bukvalno da zanemi. I nije to samo mržnja prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srbiji, već i njihova žalopojka za vremenima u kojima su krali od naroda i uništavali našu otadžbinu. Ne mogu da se pomire sa tim da Srbija nije više uništavana i unižavana, da je njihov lopovski put prekinuo upravo predsednik Aleksandar Vučić. Zato ga toliko mrze. I mrze nezavisnu politiku Srbije, suverenu i samostalnu. Uvek ćemo ih takvom politikom pobeđivati jer građani Srbije zaslužuju mnogo više od blokaderske mržnje i zla! Najsnažnije ćemo se boriti protiv onih koji bi neistomišljenike da siluju, vešaju, jašu, da uništavaju i pljačkaju Srbiju. Uvek će pobeđivati pristojna i normalna Srbija - naveo je Vučević na Iksu.

