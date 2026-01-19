NA REDU JE ČEŠKI ZLIN : Fudbaleri Vojvodine sutra (15) imaju treću proveru na pripremama u Turskoj
FUDBALERI Vojvodine posle dve uspešno odigrane kontrolne utakmice u okviru priprema u Turskoj, sutra u 15 časova imaju treći test.
Novosađani su pobedili Maribor i Levski iz Sofije identičnim rezultatom, 2:1 i to u oba meča posle preokreta, a na redu je ekipa Zlin, na polusezoni plasiran na devetom mestu šampionata Češke.
– Uvek je lepo kada se pobedi, naročito kada savladate velikog protivnika kao što je Levski iz Sofije- kaže Miroslav Tanjga, trener Vojvodine.- U utakmici je bilo i dobrih i loših trenutaka, uobičajenih u ovoj fazi priprema. Rezultatom mogu da budem zadovoljan, ali ima i određenih segmenata u igri kojima nisam u potpunosti zadovoljan. Ipak, to su pripremne utakmice i služe da proverimo formu i vidimo gde se nalazimo.
Tanjga ističe da njegovi izabranici već 10 dana nisu imali pauzu i da se na pripremama radi veoma naporno, jer je cilj da ekipa bude maksimalno spremna za start prvenstva i gostovanje TSC-u.
