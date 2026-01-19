MOL I GASPROMNJEFT DOGOVORILI SPORAZUM Srbija povećava vlasništvo za pet odsto: Evo koji su detalji

MOL I Gaspromnjeft su dogovorili uslove budućeg kuporpodajnog ugovora za NIS, koji će biti upućen OFAK-u na odlučivanje. Srbija radi na poboljšanju svoje pozicije, odnosno da svoje vlasništvo poveća u NIS-u za 5 odsto, rekla je ministarka rudarstva Dubravka Đedović Handanović.

Transport sirove nafte za Rafineriju u Pančevu, počeo je u utorak preko Jadranskog naftovoda (JANAF).

Kompanija NIS je 9. januara objavila da je ugovorila uvoz prvih količina sirove nafte preko JANAF-a za potrebe pančevačke rafinerije što će omogućiti ponovni početak proizvodnje u Rafineriji nafte Pančevo.

U Rafineriji nafte Pančevo početkom decembra prošle godine obustavljen je rad proizvodnih postrojenja, usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo kompaniji NIS.

Licenca do 23. januara

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (OFAC - Office of Foreign Assets Control) Ministarstva finansija SAD izdala je 31. decembra 2025. godine posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom tekuće godine.

