ŠOK U MELBURNU! Jedan od glavnih favorita hitno morao da napusti Australijan open

19. 01. 2026. u 06:13

LOŠ početak drugog dana na Australijan openu!

ШОК У МЕЛБУРНУ! Један од главних фаворита хитно морао да напусти Аустралијан опен

FOTO: Depositphotos

Naime, turnir samo što je počeo, a već smo ostali bez sedmog nosioca, i to bez povrede.

Feliks Ože-Alijasim, četvrtfinalista iz 2022. godine, morao je da preda zbog grčeva meč prvog kola Nunu Boržešu. U trenutku prekida, Portugalac je vodio sa 3:6, 6:4, 6:4.

Kanađanin je konačno stigao u Melburn da napravi nešta veliko, a vraća se da skoro nije ni raspakovao stvari, što ga je žestoko pogodilo.

FOTO: Tanjug

 

- Nemam sada sve odgovore. Trudim se da budem maksimalno profesionalan u svemu što radim i da se dobro pripremim. Volim ovaj sport i volim da igram. Zato pokušavam da uradim sve što je u mojoj moći kako bih bio spreman -  rekao je vidno snuždeni 25-godišnjak i dodao:

- Naravno da onda još više boli, jer da sam svestan da nisam bio spreman ili da nisam radio sve kako treba, morao bih da budem iskren prema sebi. Ranije se to nije događalo, tako da ću morati da shvatim u čemu je problem“.

Veliki udarac za Australijan open koji je ostao bez jednod od glavnih favorita. Sigurno da niko ne želi da vidi Kanađanina sa druge strane, pa ni Janik Siner i Karlos Alkaraz. 

