ŠOK U MELBURNU! Jedan od glavnih favorita hitno morao da napusti Australijan open
LOŠ početak drugog dana na Australijan openu!
Naime, turnir samo što je počeo, a već smo ostali bez sedmog nosioca, i to bez povrede.
Feliks Ože-Alijasim, četvrtfinalista iz 2022. godine, morao je da preda zbog grčeva meč prvog kola Nunu Boržešu. U trenutku prekida, Portugalac je vodio sa 3:6, 6:4, 6:4.
Kanađanin je konačno stigao u Melburn da napravi nešta veliko, a vraća se da skoro nije ni raspakovao stvari, što ga je žestoko pogodilo.
- Nemam sada sve odgovore. Trudim se da budem maksimalno profesionalan u svemu što radim i da se dobro pripremim. Volim ovaj sport i volim da igram. Zato pokušavam da uradim sve što je u mojoj moći kako bih bio spreman - rekao je vidno snuždeni 25-godišnjak i dodao:
- Naravno da onda još više boli, jer da sam svestan da nisam bio spreman ili da nisam radio sve kako treba, morao bih da budem iskren prema sebi. Ranije se to nije događalo, tako da ću morati da shvatim u čemu je problem“.
Veliki udarac za Australijan open koji je ostao bez jednod od glavnih favorita. Sigurno da niko ne želi da vidi Kanađanina sa druge strane, pa ni Janik Siner i Karlos Alkaraz.
Preporučujemo
BRAVO HAMADE! Međedović u drugom kolu Australijan opena
19. 01. 2026. u 05:57
RUSIJA U NEVERICI: Evo šta se upravo desilo na Australijan openu
18. 01. 2026. u 15:05
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu.
18. 01. 2026. u 13:25
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)