PAKLENI UGOVORI I POTPUNA KONTROLA: Pevačica razotkrila mračnu stranu američkog "Idola" (FOTO)
DOK se Ivana Lola Šalipur u emisiji „Nikad nije kasno“ predstavlja kao još jedna pevačica koja traži svoju šansu, javnost tek sada saznaje detalj koji menja sliku cele priče.
Naime, Ivana je ranije učestvovala u američkom "Idolu", jednom od najvećih i najgledanijih muzičkih takmičenja na svetu.
- Platili su kartu, otišla sam u Los Anđeles. Kao mlađa, u to vreme , definitvno sam htela da imam tu neku „wow“ karijeru u Holivudu i da budem poznata. Međutim, kada sam upoznala ceo taj svet, rekla sam: „Ne, hvala!“ – rekla je ona.
Ivana je o ovom detalju tek sada progovorila u podkastu "Only in America with Mina", a ostaje da vidimo da li će njeno iskustvo biti prednost ili samo još jedna zanimljivost u njenoj muzičkoj priči.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
