VUČIĆ OŠTRO KRITIKOVAO ZAKON O LUSTRACIJI: Donosili su ga već 2001. godine, hteli su da sklone svakog političkog protivnika

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izneo je svoje mišljenje o Zakonu o lustraciji.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

-Svaki skup preko 3 ili 4 hiljade ljudi nije mali. Nisu to skupovi od 30, 40 hiljada ljudi, ali 3,4 hiljade nije mali skup, hladno je vreme. Druga je stvar što su oni razočarani tim brojevima jer su mislili da će ne znam koliko ljudi da se skupi, jer su dolazili iz cele Vojvodine, Mačve, Beograda itd. Važniji je sadržaj. Sa jedne strane sam srećan zbog onog što su predložili i sa oduševljenjem prihvatam, tiče se zakona o poreklu imovine. Za mene je razočaravajuća priča o zakonu o lustraciji. Oni su to već donosili 2001. godine i oni su to pokušavali da sprovedu, da sklone svakog političkog protivnika kojeg već nisu uhapsili, isporučili Hagu... a ne mogu da ga lako pobede. To je jedan od najnedemokratskijih zakona. Umesto da narodu nude izgradnju ne samo institucija već novih objekata, poboljšanje zdravstva obrazovanja... A kako to da nude kada su sve te blokaderske organizacije bile na vlasti i ništa nisu uradili. Ali umesto svega toga što su mogli, pa makar nikakav program nemali, da bar to ponude, oni su ponudili nedemokratsku borbu protiv svojih protivnika, kažnjavanje, zabranjivanje, zabranjivanje drugačijeg mišljenja, stava, a oni će u arbitražnim postupcima da donose odluku da li je neko kršio ljudska prava ili ne. I to uglavnom oni koje ne mogu da pobede i koji su od njih bolji - naveo je Vučić i dodao da je to za njega razočaravajuće.