"LAŽNO OBEĆANJE STUDENTSKE LISTE": Utisak nedelje podigao sukobe među blokaderima na novi nivo! (FOTO)
UTISAK nedelje podigao je sukobe među blokaderima na novi nivo.
Blokaderi iz bivše vlasti poručili su građanima - jel vidite da blokaderi studenti lažu!
- Predstavnik "Studentske liste" je bio krajnje iskren i saopštio da mandat te liste neće biti oročen i da će praktično iz te liste nastati neke nove stranke i da je teško kontrolistati te ljude kada budu izabrani na ta poslanička mesta. Nije rekao, ali je sasvim jasno, da su građani obmanuti o oročenom mandatu. Nije rekao, ali je više nego jasno da je poziv opoziciji da podrži tu listu bio licemeran i zlonameran. Svi oni koji su apriori podržali SL suočili su se sa prvim lažnim obećanjem te liste - poručio je član Đilasove stranke, Janko Veselinović.
BONUS VIDEO:
JOVANOV: Postavite fotelju pored jelke da junoše sedaju Piculi u krilo kao Deda Mrazu
Preporučujemo
„MOZGOVI U BLOKADI“: Savez autošovinista i lažnih patriota
19. 01. 2026. u 12:14
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)