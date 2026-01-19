"LAŽNO OBEĆANJE STUDENTSKE LISTE": Utisak nedelje podigao sukobe među blokaderima na novi nivo! (FOTO)

UTISAK nedelje podigao je sukobe među blokaderima na novi nivo.

Blokaderi iz bivše vlasti poručili su građanima - jel vidite da blokaderi studenti lažu!

- Predstavnik "Studentske liste" je bio krajnje iskren i saopštio da mandat te liste neće biti oročen i da će praktično iz te liste nastati neke nove stranke i da je teško kontrolistati te ljude kada budu izabrani na ta poslanička mesta. Nije rekao, ali je sasvim jasno, da su građani obmanuti o oročenom mandatu. Nije rekao, ali je više nego jasno da je poziv opoziciji da podrži tu listu bio licemeran i zlonameran. Svi oni koji su apriori podržali SL suočili su se sa prvim lažnim obećanjem te liste - poručio je član Đilasove stranke, Janko Veselinović.

