SVI SMO MI MILAN: Veličanstven doček za heroja kog je upucao blokader u Ćacilendu (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK SNS-a Miloš Vučević nalazi se ispred Skupštine Srbije gde je dočekao ranjenog Milana Bogdanovića koji je upucan od strane blokadera.

Foto: Novosti

Pored Vučevića nalazi se čovek sa snimka za koga su blokaderi tvrdili da se posvađao i pucao na Milana.

- Raspoložen sam, došao sam sa dobrim vestima, očekujem da nas se pridruži Milan Bogdanović, na koga je zločinačka ruka pucala. Vidim da je veliki broj ljudi došao i da mu odaju priznanje. Pucanj na Milana je bio pucanj na svakog čoveka koji misli svojom glavom. Na sveo ne koji veruju u slobodarski duh srpskog naroda - rekao je Vučević.

Foto: Novosti

Kaže da mu ništa manje nije ogavno da se pravda ono što se desilo Bogdanoviću.

- To mi je u ravni pucnja i napada ispred platoa Narodne skupštine. Tri najkrupnije laži - 15. mart, priča o zvučnom topu. Imali ste priču 14. avgusta da je poginuo i prebijen maloletni dečak u Valjevu. A onda priču da je prebijena studentkinja od strane policije - kaže Vučević.

Foto: Novosti

Potom se začuo vatromet, a onda je ranjeni Bogdanović, otac dvoje dece, stigao u Ćacilend. Dočekao ga je Miloš Vučević.

- Srećne ti rane junačke - rekao je Vučević.

Foto: Novosti

- Ne mogu nas uplašiti oružjem, tu smo gde smo. Da nas zapale to smo navikli, da nas vređaju navikli smo, ali da ispale metak, to smo poslednje očekivali - rekao je Bogdanović.

Foto: Novosti

- Hvala vam što ste došli da sačekamo Milana ida mu poželimo brz oporavak, da mu čestitamo To je bio pucanj na Milana je bio pucanj na svakog čoveka koji misli svojom glavom. Svi smo mi Milan, napad na Milana je bio napad na Srbiju. Zajedno da se borimo za pristojnu i normalnu Srbiju. Blokaderima da poručim, imajte pravo na političke stavove, nemate pravo na nasilje - rekao je Vučević.