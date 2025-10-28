Politika

VUČIĆ O SUMANUTIM NAPADIMA HRVATSKIH MEDIJA: Teška neka bolest, ne znam te čike u belom koji mogu da im pomognu (VIDEO)

В.Н.

28. 10. 2025. u 18:32 >> 20:28

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je pisanje hrvatskih medija koji svakodnevno objavljuju negativne tekstove o Srbiji i njemu lično.

ВУЧИЋ О СУМАНУТИМ НАПАДИМА ХРВАТСКИХ МЕДИЈА: Тешка нека болест, не знам те чике у белом који могу да им помогну (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/Printscreen

Vučić je o pisanju hrvatskih medija koji priželjkuju krv na ulicama Srbije 1. novembra rekao:

- Biće nikada, odmah da vam kažem. Ne sikirajte se uopšte, odavno sam vam rekao.  Trudim se očinski da im kažem šta se zbiva, molim ih da pročitaju istraživanja, ne ona koja izmišaljju, nego ono stvarno u Srbiji, pa ćete da shvatite gde ste pali i koliko ste pali. Kompletan bloakderski pokret je pao, prvi put im pada odvojeno studentska lista, ljudi biraju odgovornost, ozbiljanost, rad, marljivost, na kraju ne možete ljude da prevarite. Šta spremaju oni, koga briga. Sistem je konsolidovan, ne sasvim, borba će trajati još godinu dana. Ali poznat je pobednik, vidi se i jasno je.

Foto: Tanjug

- I to je tačka bez povratka, Nezaustavljivi su trendovi. Ono što je  važno, zamislite da svaki dan u našim novinama imate tekstove protiv Hrvatske kao u njihovim. Ja ne znam te čike u belom koji mogu da im pomognu. Ali ja sam srećan kada čitam takve stvari u novinama. Dođe mi da pozovem svog oca, da kažem "jesi li ponosan na svoga sina, kad vidiš koliko im smetam". Jedini čovek koji je smeo da kaže da neće Hrvatska da upravlja NIS-om sam ja.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

- Neko mora da im kaže, ja sve njihove kompleske i frustracije razumem i radujem se. Što više tekstova protiv mene napišu, moj ponos je veći. To će ostati trag u istoriji, koliko sam doprineo srpskom narodu, jer onaj ko to nepogrešivo prepoznaje, to su Hrvati. Onaj koga najviše progone, kojima kuće prvo zapale, to su najugledniji Srbi - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)
Tenis

0 12

ITALIJA U ŠOKU: Janik Siner ima novu devojku, šta mislite odakle je? (FOTO)

Teniski svet je u avgustu 2024. potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. Ali, nakon višemesečne provere kako se to desilo, a za tu proveru niko živ nije znao osim Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu, potom je za to saznao čitav svet - i to kada je Italijan oslobođen optužbi. Morao je, istina, da malo pauzira između ovogodišnjeg Australijan opena i Rolan Garosa, a povratak "belom sportu" proslavio je - uplovljavanjem u novu vezu.

27. 10. 2025. u 20:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

JP PUTEVI SRBIJE DEMANTUJU LAŽI BLOKADERSKIH MEDIJA: Nema obustave saobraćaja na putu Beograd-Novi Sad
Politika

0 0

JP "PUTEVI SRBIJE" DEMANTUJU LAŽI BLOKADERSKIH MEDIJA: Nema obustave saobraćaja na putu Beograd-Novi Sad

JP "Putevi Srbije" demantovalo je večeras objave pojedinih medija da je to preduzeće navodno objavilo spisak zatvorenih i alternativnih saobraćajnica do 10. novembra i da je većina puteva ka Novom Sadu zatvorena, Iz ''Puteva Srbije'' su u saopštenju naglasili, kako su naveli, ''radi tačnog i istinitog informisanja celokupne javnosti'', da će se saobraćaj iz pravca Beograda ka Novom Sadu odvijati u normalnom režimu i da ''putni pravci ka Novom Sadu neće biti zatvoreni''.

28. 10. 2025. u 22:44

PRIZNANJE BEZ KRIVICE
Politika

0 18

PRIZNANJE BEZ KRIVICE

BLISKI prijatelj tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića i nekadašnji direktor preduzeća Infrastruktura železnice Srbije, Milutin Milošević, priznao je odgovornost za tragični pad nadstrešnice u Novom Sadu u kojem je život izgubilo šesnaest ljudi.

28. 10. 2025. u 20:52

Politika
Tenis
Fudbal
LAKO SAM ULAZILA U INTIMNE ODNOSE I AVANTURE: Eva Ras otkrila najveću intimu - Majka je bila očajna, smatrala me šljamom

LAKO SAM ULAZILA U INTIMNE ODNOSE I AVANTURE: Eva Ras otkrila najveću intimu - "Majka je bila očajna, smatrala me šljamom"