VUČIĆ O SUMANUTIM NAPADIMA HRVATSKIH MEDIJA: Teška neka bolest, ne znam te čike u belom koji mogu da im pomognu (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je pisanje hrvatskih medija koji svakodnevno objavljuju negativne tekstove o Srbiji i njemu lično.

Foto: Tanjug/Printscreen

Vučić je o pisanju hrvatskih medija koji priželjkuju krv na ulicama Srbije 1. novembra rekao:

- Biće nikada, odmah da vam kažem. Ne sikirajte se uopšte, odavno sam vam rekao. Trudim se očinski da im kažem šta se zbiva, molim ih da pročitaju istraživanja, ne ona koja izmišaljju, nego ono stvarno u Srbiji, pa ćete da shvatite gde ste pali i koliko ste pali. Kompletan bloakderski pokret je pao, prvi put im pada odvojeno studentska lista, ljudi biraju odgovornost, ozbiljanost, rad, marljivost, na kraju ne možete ljude da prevarite. Šta spremaju oni, koga briga. Sistem je konsolidovan, ne sasvim, borba će trajati još godinu dana. Ali poznat je pobednik, vidi se i jasno je.

Foto: Tanjug

- I to je tačka bez povratka, Nezaustavljivi su trendovi. Ono što je važno, zamislite da svaki dan u našim novinama imate tekstove protiv Hrvatske kao u njihovim. Ja ne znam te čike u belom koji mogu da im pomognu. Ali ja sam srećan kada čitam takve stvari u novinama. Dođe mi da pozovem svog oca, da kažem "jesi li ponosan na svoga sina, kad vidiš koliko im smetam". Jedini čovek koji je smeo da kaže da neće Hrvatska da upravlja NIS-om sam ja.

- Neko mora da im kaže, ja sve njihove kompleske i frustracije razumem i radujem se. Što više tekstova protiv mene napišu, moj ponos je veći. To će ostati trag u istoriji, koliko sam doprineo srpskom narodu, jer onaj ko to nepogrešivo prepoznaje, to su Hrvati. Onaj koga najviše progone, kojima kuće prvo zapale, to su najugledniji Srbi - rekao je Vučić.