SRBIJA JE VEOMA PONOSNA NA SVOJU NEZAVISNU POLITIKU: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić za Fox news digital

V.N.

25. 10. 2025. u 19:30

ĐURIĆ je istakao da Srbija ceni svoj položaj u Evropi između Istoka i Zapada, istovremeno naglašavajući bliske odnose sa Sjedinjenim Državama.

Foto MSP

 - Srbija je veoma ponosna na svoju nezavisnu spoljnu i bezbednosnu politiku, koja je duboko ukorenjena u istoriji našeg naroda i koja nam je omogućila da ostanemo nezavisni vekovima, iako smo mala zemlja - rekao je Đurić. 

 - Veoma cenimo naše strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Državama, koje raste, i za koje postoji dvostranački konsenzus u Vašingtonu - istakao je Đurić.

On je dodao:

 -Takođe treba imati u vidu da je predsednik Tramp daleko najpopularniji strani lider u našoj zemlji i najpopularniji među Srbima. U poređenju sa svim drugim evropskim zemljama, Trampova popularnost u Srbiji je bez premca.-

 - Više od 71% Srba ima veoma pozitivno mišljenje o američkom predsedniku i njegovoj politici, što stvara veoma plodno tlo za dalji razvoj naših odnosa - rekao je on.

