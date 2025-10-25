SRBIJA JE VEOMA PONOSNA NA SVOJU NEZAVISNU POLITIKU: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić za Fox news digital
ĐURIĆ je istakao da Srbija ceni svoj položaj u Evropi između Istoka i Zapada, istovremeno naglašavajući bliske odnose sa Sjedinjenim Državama.
- Srbija je veoma ponosna na svoju nezavisnu spoljnu i bezbednosnu politiku, koja je duboko ukorenjena u istoriji našeg naroda i koja nam je omogućila da ostanemo nezavisni vekovima, iako smo mala zemlja - rekao je Đurić.
- Veoma cenimo naše strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Državama, koje raste, i za koje postoji dvostranački konsenzus u Vašingtonu - istakao je Đurić.
On je dodao:
-Takođe treba imati u vidu da je predsednik Tramp daleko najpopularniji strani lider u našoj zemlji i najpopularniji među Srbima. U poređenju sa svim drugim evropskim zemljama, Trampova popularnost u Srbiji je bez premca.-
- Više od 71% Srba ima veoma pozitivno mišljenje o američkom predsedniku i njegovoj politici, što stvara veoma plodno tlo za dalji razvoj naših odnosa - rekao je on.
POKROVSK PRED PADOM, RUSKI VOJNICI U CENTRU GRADA: "Situacija je više nego kritična, ubijaju nam ljude"
NAJMANjE 250 ruskih vojnika nalazi se u Pokrovsku, gde učestvuju u uličnim borbama i ubijaju ukrajinske vojnike, posebno operatere dronova, prenosi Ukrajinska pravda pozivajući se na oficire iz dve brigade koje deluju u tom području.
25. 10. 2025. u 19:17
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)