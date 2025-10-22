Politika

RAT MEĐU BLOKADERIMA: "Prodaju se na mrežama kao nezavisni analitičari, a uvukli se na studentsku listu i odatle napadaju opoziciju"

В. Н.

22. 10. 2025. u 08:51

RAT između blokadera u punom je jeku.

Foto: Printskrin Iks/@SprinterExpres0

Radmilo Marković, novinar BIRN-a koji se na Iksu predstavlja kao Radomir Martin, imao je komentar povodom aktivnosti blokaderskih botova.

- Nije problem to što ste na studentskoj listi, nego je problem što vas ljudi ovde čitaju i pričaju sa vama ne znajući da ste na studentskoj listi. A to nije fer - ocenio je on.

Tagovi
Drugi pišu

Najnovije iz rubrike

Politika
