RAT MEĐU BLOKADERIMA: "Prodaju se na mrežama kao nezavisni analitičari, a uvukli se na studentsku listu i odatle napadaju opoziciju"
RAT između blokadera u punom je jeku.
Radmilo Marković, novinar BIRN-a koji se na Iksu predstavlja kao Radomir Martin, imao je komentar povodom aktivnosti blokaderskih botova.
- Nije problem to što ste na studentskoj listi, nego je problem što vas ljudi ovde čitaju i pričaju sa vama ne znajući da ste na studentskoj listi. A to nije fer - ocenio je on.
