VUČIĆ ČESTITAO SRPSKOJ LISTI: Još jedna pobeda!

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, pozdravio je pobedu Srpske liste na lokalnim izborima na Kosmetu.

Foto Instagram/buducnostsrbijeav

On je na Instagram nalogu napisao:

Još jedna pobeda...Čestitam Srpskoj listi i našim vrednim ljudima u Kancelariji za Kosovo i Metohiju.

U 9 od 10 srpskih opština u prvom krugu ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista.