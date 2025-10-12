VUČIĆ ČESTITAO SRPSKOJ LISTI: Još jedna pobeda!
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, pozdravio je pobedu Srpske liste na lokalnim izborima na Kosmetu.
On je na Instagram nalogu napisao:
Još jedna pobeda...Čestitam Srpskoj listi i našim vrednim ljudima u Kancelariji za Kosovo i Metohiju.
U 9 od 10 srpskih opština u prvom krugu ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista.
