"NAŠ PROBLEM NASTAJE KADA RAFINERIJA PRESTANE DA RADI" Vučić: Mi imamo da danas dizel koji se troši 80 posto od svih derivata nafte
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se na početku osvrnuo na sankcije NIS-u ističući da građani ne treba nikako da paniče jer će država tražiti rešenje.
- Mi imamo da danas dizel koji se troši 80 posto od svih derivata nafte je na nivou od 340.000 tona i to je značajna količina. Naš problem nastaje kada rafinerija prestane da radi i taj problem nastaje i sa ljudima koji su zaposleni u pančevačkoj rafineriji ali istovremeno nastaje problem sa preradom nafte i daljim korišćenjem derivata - rekao je Vučić
Vučić je istakao da će država preduzimati mere te je objasnio da rafinerija kada prestane da rade potrebno je dve do četiri nedelje, a uvek je potrebno više, da se rafinerija ponovo pokrene, kako kaže, da sve završimo dva i ili tri dana kasnije, a ne bismo je kasnili da možemo da je završimo, dakle potrebno je mnogo vremena da se pokrene, istakao je predsednik.
- Što se tiče ispumpavanja domaće nafte, onog sekunda kada se to prekine zbog pritiska koji se stvara potrebni su meseci da se to nastavilo ma koliko je reč o nevelikim količinama. Dakle, nama se javlja bezbroj problema.
- OPŠIRNIJE U NAŠEM BLOGU UŽIVO KLIKOM OVDE -
MOLDAVIJA DONELA ODLUKU VEZANU ZA SRBIJU: Ograničili uvoz ove namirnice iz naše zemlje
VLADA Moldavije donela je odluku o privremenom ograničenju uvoza šećera iz Srbije, uz obrazloženje da na taj način želi da zaštiti domaću proizvodnju i stabilizuje tržište.
10. 10. 2025. u 13:22
RUSI OTKRILI ČIME SU SINOĆ GAĐALI UKRAJINU: "Odgovor na terorističke udare po civilnim objektima"
RUSKE oružane snage tokom noći izvele su masovni napad na energetske objekte koji napajaju vojno-industrijski kompleks Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
10. 10. 2025. u 14:48
Kim Džong Un na paradi prikazao novog NUKLEARNOG MONSTRUMA: Tvrdi - najmoćnija raketa do sada (FOTO/VIDEO)
SEVERNA Koreja pokazala je svoju "najmoćniju" interkontinentalnu balističku raketu na vojnoj paradi kojoj su prisustvovali visoki zvaničnici iz Rusije i Kine, izvestili su danas državni mediji u Pjongjangu.
11. 10. 2025. u 09:42
Komentari (0)