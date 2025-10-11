"NAŠ PROBLEM NASTAJE KADA RAFINERIJA PRESTANE DA RADI" Vučić: Mi imamo da danas dizel koji se troši 80 posto od svih derivata nafte

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se na početku osvrnuo na sankcije NIS-u ističući da građani ne treba nikako da paniče jer će država tražiti rešenje.

FOTO TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ

- Mi imamo da danas dizel koji se troši 80 posto od svih derivata nafte je na nivou od 340.000 tona i to je značajna količina. Naš problem nastaje kada rafinerija prestane da radi i taj problem nastaje i sa ljudima koji su zaposleni u pančevačkoj rafineriji ali istovremeno nastaje problem sa preradom nafte i daljim korišćenjem derivata - rekao je Vučić

Vučić je istakao da će država preduzimati mere te je objasnio da rafinerija kada prestane da rade potrebno je dve do četiri nedelje, a uvek je potrebno više, da se rafinerija ponovo pokrene, kako kaže, da sve završimo dva i ili tri dana kasnije, a ne bismo je kasnili da možemo da je završimo, dakle potrebno je mnogo vremena da se pokrene, istakao je predsednik.

- Što se tiče ispumpavanja domaće nafte, onog sekunda kada se to prekine zbog pritiska koji se stvara potrebni su meseci da se to nastavilo ma koliko je reč o nevelikim količinama. Dakle, nama se javlja bezbroj problema.

