POSLANICI Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja.
Sednici prisustvuje 130 poslanika.
Kao i svakog četvrtka, poslanici na početku postavljaju pitanja Vladi, a zatim će biti nastavljena objedinjena rasprava o prvih osam tačaka dnevnog reda od ukupno 48 tačaka.
Poslanici će nastaviti objedinjenu raspravu o predloženim zakonima, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izmene Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o državnom premeru i katastru, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027.
Poslanici će posle rasprave o prvih osam tačaka dnevnog reda raspravljati o amandmanima na predložene zakone.
Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja počela je u utorak, 7. oktobra, a poslanici su odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda.
Sednici prisustvuju poslanici vladajuće koalicije i dela opozicionih stranaka.
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
