POSLANICI Skupštine Srbije nastavili su nešto posle 10 časova prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja.

Foto: N. Skenderija

Sednici prisustvuje 130 poslanika.

Kao i svakog četvrtka, poslanici na početku postavljaju pitanja Vladi, a zatim će biti nastavljena objedinjena rasprava o prvih osam tačaka dnevnog reda od ukupno 48 tačaka.

Poslanici će nastaviti objedinjenu raspravu o predloženim zakonima, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izmene Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o državnom premeru i katastru, Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe Ekspo 2027.

Poslanici će posle rasprave o prvih osam tačaka dnevnog reda raspravljati o amandmanima na predložene zakone.

Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja počela je u utorak, 7. oktobra, a poslanici su odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda.

Sednici prisustvuju poslanici vladajuće koalicije i dela opozicionih stranaka.