OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.

Foto: Profimedia

- Napadnut je pristojan, normalan, svakodnevni život. Ali, u ovih 11 meseci napadnute su sve državne institucije i razorene su, od prosvete, visokoškolstva, zdravstva, tužilaštva, sudstva, policije, državne uprave. Sve. Na strašan način - rekao je Vučić na TV Pink.

Vučić je naveo da se pre nekoliko dana došlo do informacija da su pojedinci iz BIA-e i MUP-a ćutali o saznanjima koja su imali ili direktno radili za drugu stranu.

Kako je ispričao, kada je hapšeno lice koje je organizovalo borbeni kamp u Sunčanoj reci kod Loznice, to nije obavila ni Bezbednosna informativna agencija, ni MUP.

- Iz potpuno privatnih izvora smo došli do informacija. Ako nešto radimo dobro, a mnogo toga ne radimo dobro, obično radimo dobro obradu stranaca. Nemoguće je bilo da to nismo primetili. Nismo primetili zato što je neko želeo da to ne primetimo - istakao je Vučić.

Naveo je da je mnogo ljudi tokom trajanja obojene revolucije verovalo i idealizovalo sve to i istakao da te ljude poštuje.

Međutim, kako je naveo, za prvih sedam meseci nisu imali ni jedan snimak sa plenuma, a da su ga dobili od Bezbednosno informativne agencije ili Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Mi smo promenili stvari od 15. marta. Doneli smo odluku da se borimo bez obzira na državne institucije. Doneli smo odluku i od tada možete da vidite snimke sa plenuma gde obični ljudi ulaze, studenti ulaze i koji su sami to poslali i medijima i nama i svima drugima. Od trenutka kada je doneta odluka, kada smo shvatili da protiv sebe imamo ceo sistem. Računali smo da svi u sistemu rade svoj posao, ali malo ko ga je radio - istakao je Vučić.

Foto printskrin TV Pink

Navodeći da nema šta da zameri direktoru BIA-e Vladimiru Orliću, Vučić je kazao da je kompletna operativa ne samo zakazala, nego je ili ćutala ili direktno radila za drugu stranu.

Što se tiče Ministarstva unutrašnjih poslova, kako je naveo, tek pre tri dana uspeli su da saznaju ko je dostavljao lažne informacije o zvučnom topu i iz koje jedinice.

- Jedno je lice sa inicijalima S.N, uskoro kreće istraga protiv njega jer je više informacija dostavljalo. Oni su se služili poluinformacijama, uvek kupujući sebi budućnost, misleći da je revolucija završena. Davali su poluinformacije tipa "na ulicama jeste vozilo sa zvučnim topom, ne možemo sa sigurnošću da potvrdimo da je korišćeno, ali čim je na ulici - ispričao je Vučić.

Istakao je i da se tek sada došlo do dokaza da se zna ko je sve to činio.

Kako je naveo, sada postoji i važan dokaz za jednu policijsku jedinicu, koja je već bila dogovorila kako da se "preda u ruke demonstranata" 15. marta, baš kao što je bilo i 5. oktobra, 2000. godine.

- Trebalo je da ne nose uniforme posebnih jedinica, već neku drugu vrstu uniformi, da se izmešaju sa narodom i da kažu da su oni sa narodom, a protiv vlastodržaca, diktature i da ne poštuju zakonska pravila, odnosno čuvanje javnog reda i mira. Oni nisu uspeli da izvedu sve to 15. marta, zahvaljujući tome što su videli opredeljenost ljudi u Pionirskom parku da se bore. I za to imamo dokaze. Ovog puta i video i audio - kazao je.