VUČIĆ SAOPŠTIO VAŽNE VESTI ZA JUG SRBIJE: Iz Niša u Beograd će ljudi stizati za 100 minuta

В. Н.

05. 10. 2025. u 23:10

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najnovijim projektima za jug Srbije

ВУЧИЋ САОПШТИО ВАЖНЕ ВЕСТИ ЗА ЈУГ СРБИЈЕ: Из Ниша у Београд ће људи стизати за 100 минута

Gradski prevoz je besplatan u Nišu i biće, knjige besplatne i biće, ističe on. Radi se deonica brze pruge do Niša, kaže.

- Tu će značiti da iz Niša u Beograd stignete za 100 minuta - najavio je on.

