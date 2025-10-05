VUČIĆ SAOPŠTIO VAŽNE VESTI ZA JUG SRBIJE: Iz Niša u Beograd će ljudi stizati za 100 minuta
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink i govori o najnovijim projektima za jug Srbije
Gradski prevoz je besplatan u Nišu i biće, knjige besplatne i biće, ističe on. Radi se deonica brze pruge do Niša, kaže.
- Tu će značiti da iz Niša u Beograd stignete za 100 minuta - najavio je on.
