uživoVUČIĆ GOST TV PINK: Predsednik objasnio šta se desilo posle 5. oktobra 2000.
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji Hit Tvit na TV Pink, a kako je danas naveo na svom Instagramu, nikada na ovakav način u prethodnih 13 godina nije najavljivao nijednu emisiju.
Gost je i prof. Dragana Mitrović.
Na početku emisije, predsednik Vučić se osvrnuo na 25 godina od 5. oktobra.
- Bilo je između 80.000 i 85.000 ljudi, ali volimo uvek da dodajemo. Ne bih analizirao posebno taj dan, već je važnije šta je bilo posle toga. Rezultat koji je usledio bio je taj da smo služili stranim interesima, ispunjavali sve što smo tražili - kazao je on.
Podsetio je na isporuke Srba Haškom tribunalu bivšeg predsednika Slobodana Miloševića i drugih Srba.
- Imali smo urušavanje savezne države u savez država, de fakto konfederaciju Srbije i Crne Gore. Odlazak Crne Gore je bio preduslov za odlazak Kosova i Metohije. Naši vlastodršci su u tom trenutku brinuli hoće li to biti pre ili posle izbora, što je potvrđeno kroz zvanična dokumenta, ne samo Vikiliksa - kazao je Vučić.
Podseća na otkaze, pljačkašku privatizaciju...
- Najvažnije, za narod jeste taj da smo ostali bez 550.000 radnih mesta, da su se oni obogatili, a narod osiromašio, i zato smo od 2012. godine krenuli u rešavanje svega toga - navodi Vučić.
Kao jedinu dobru stvar posle 5. oktobra naveo je kraj izol
- Bilo je dobro što Srbija nije više onako izolovana, ali je platila najvišu cenu - objasnio je on.
Profesorka Mitrović je podsetila ja prebijanje bivšeg generalnog direktora RTS Dragoljuba Milanovića i zlostavljanje novinara Milorada Komrakova.
- Nama fali pomirenje, smirenje, gledanje u zajedničku budućnost, prihvatanje različitosti kao normalnosti - kazala je ona.
Predsednik kaže da mu je ostalo godinu i po dana do kraja mandata.
- Verovatno će trajati kraće i da ćemo ići zajednički na predsedničke i parlamentarne izbore, verovatno u decembru 2026. godine - kazao je on.
Ističe da se vidi neozbiljnost i neodgovornost ljudi koji nikada neće naučiti nešto iz sopstvenog iskustva neuspeha, govoreći o političarima iz opozicije koji priželjkuju novi 5. oktobar.
