VUČIĆ OTKRIO: Kada se očekuje završetak brze pruge do Budimpešte

В.Н.

03. 10. 2025. u 11:55

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić otkrio je kada se očekuje završetak pruge do Budimpešte.

ВУЧИЋ ОТКРИО: Када се очекује завршетак брзе пруге до Будимпеште

Foto: Novosti

Predsednik navodi da će teretni saobraćaj do Budimpešte za dva meseca najkasnije, a kraj februara početak marta ide direktno Budimpešta.

- Početak marta očekuje se završetak brze pruge do Budimpešte. Radimo na tome sa njima da policija njihova uđe kod nas, a naša kod njih. Radimo sada razne protokole. Verujem da ćemo to uspeti da rešimo - kaže Vučić.

