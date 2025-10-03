VUČIĆ OTKRIO: Kada se očekuje završetak brze pruge do Budimpešte
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić otkrio je kada se očekuje završetak pruge do Budimpešte.
Predsednik navodi da će teretni saobraćaj do Budimpešte za dva meseca najkasnije, a kraj februara početak marta ide direktno Budimpešta.
- Početak marta očekuje se završetak brze pruge do Budimpešte. Radimo na tome sa njima da policija njihova uđe kod nas, a naša kod njih. Radimo sada razne protokole. Verujem da ćemo to uspeti da rešimo - kaže Vučić.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
