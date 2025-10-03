VUČIĆ OTKRIO: Kada se očekuje završetak brze pruge do Budimpešte

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar VUčić otkrio je kada se očekuje završetak pruge do Budimpešte.

Foto: Novosti

Predsednik navodi da će teretni saobraćaj do Budimpešte za dva meseca najkasnije, a kraj februara početak marta ide direktno Budimpešta.

- Početak marta očekuje se završetak brze pruge do Budimpešte. Radimo na tome sa njima da policija njihova uđe kod nas, a naša kod njih. Radimo sada razne protokole. Verujem da ćemo to uspeti da rešimo - kaže Vučić.