"NEĆE VAM PROĆI" Piper: Šest decenija od pobede nad rasizmom, blokaderi pokazuju da su oni jedini preostali rasisti i fašisti

В. Н.

30. 09. 2025. u 09:06

NOVINAR Uroš Piper ističe da blokaderi nasilnici i opozicija u Srbiji pokazuju da su oni jedini preostali rasisti i fašisti.

Foto: Printscreen/Jutjub/Novo jutro

1. oktobra 1962. Džejms Meredit (vojni veteran Ratnog vazduhoplovstva SAD) postao je prvi student crnac koji je upisao i uspeo da uđe na jedan fakultet (Misisipi univerzitet) na američkom jugu.

Za 1. oktobar 2025. blokaderi nasilnici u Srbiji najavljuju odlazak pred prostorije SNS i uništavanje tih stranačkih prostorija.

Šest decenija od pobede nad rasizmom, blokaderi nasilnici i opozicija u Srbiji pokazuju da su oni jedini preostali rasisti i fašisti!

Neće vam proći, pobediće pristojna Srbija koja prezire rasiste i fašiste - obajvio je Piper na mreži X.
 

