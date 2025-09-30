"VAŽNO JE DA SE ČUJE I NAŠ GLAS!" Jasne poruke građana protiv blokada - Želimo da živimo normalno! (VIDEO)
GRAĐANI nastavljaju da se bore protiv blokada, ističu koliko je važno da se njihov glas čuje i da žele da žive normalno.
-Okupili smo se danas ovde da damo podršku protiv blokadera, i u eri kada je napadnuta naša zemlja i spolja i iznutra pružamo podršku našem predsedniku, živela Srbija!
- Želim da blokade prestanu i da se ljudi smire, želim da živimo lepo, složno i bratski kao i do sada.
- Ja samo hoću da moja deca idu bezbedno i sigurno u školu, da idu redovno u školu a mi na posao, da živimo normalno bez blokada kao što smo živeli i do sada.
- Mi živimo od rada, a ne od blokada ko ima problem neka traži rešenje a ne da zaustavlja sve nas!
- Loše vreme koje nas prati čitavog vikenda nije uticalo na sve nas da se okupimo još jednom i pokažemo čitavom svetu da borba Srbije ne prestaje. Bili smo blokirani nismo imali slobodan pristup nismo mogli lepo da funkcionišemo, uveče u gradu kada izađemo zviždanje nam je najviše smetalo.
- Meni je jako važno da se čuje i naš glas, nas iz ruralnih sredina oni koji blokiraju puteve samim tim blokiraju i budućnost naše dece i da jednostavno oni zaslužuju da žive bezbrižno i mirno - rekli su građani.
Pogledajte video:
