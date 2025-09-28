MIRNA ŠETNJA U VIŠE OD 200 MESTA: Skupovi "Građani protiv blokada" danas širom Srbije

ŠIROM Srbije danas će biti održani skupovi "Građani protiv blokada", a Centar za društvenu stabilnost, koji je organizator, najavio je da će skupovi biti održani u više od 200 mesta sa početkom u 17 časova.

Foto Novosti

Centar za društvenu stabilnost pozvao je sve građane koji se protive fizičkim blokadama fakulteta i saobraćajnica da se pridruže, kako je istaknuto, do sada najvećoj mirnoj i porodičnoj šetnji u svakom većem mestu u Srbiji.

"Mirnom, porodičnom šetnjom pokažimo šta tiha većina u Srbiji misli o višemesečnim blokadama fakulteta i saobraćajnica, i društvenoj nestabilnosti koju podstiče radikalna manjina", navedeno je u objavi Centra na Instagramu.

Dodaje se da se očekuje prisustvo više od 200.000 građana koji će poslati snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele zaustave.

Kako je navedeno, u Beogradu će se održati protestna šetnja do zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, kako bi okupljeni zajednički uputili zahtev javnom servisu da istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana.

Objavljene su i tačne lokacije održavanja skupova, a prema najavi, skupovi građana koji se protive blokadama biće održani, između ostalog, u Novom Sadu na tri lokacije u Pančevu, Starčevu, Vršcu, Kovinu, Kovačici, Alibunaru, Beloj Crkvi, Plandištu, Opovu, Šapcu, Bogatiću, Vladimircima, Loznici, Lešnici, Krupnju, Malom Zvorniku, Ljuboviji, Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši, Sjenici, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Ivanjici, Bajinoj Bašti, Užicu, Požegi, Arilju, Petrovcu na Mlavi, Velikom Gradištu, Golupcu, Kučevu, Žagubici, Žabarima, u Kragujevcu na dve lokacije, Topoli, Batočini, Kniću, Lapovu, Rači, Jagodini, Paraćinu, Ćupriji, Svilajncu, Despotovcu, Rekovcu.

Foto: Novosti

Skupovi "Građani protiv blokada" biće održani i u Kraljevu, Vrnjačkoj Banji, Raški, Jošaničkoj Banji, Knjaževcu, Boru, Zaječaru, Majdanpeku, Donjem Milanovcu, Kladovu, Sokobanji, Negotinu, Boljevcu, Valjevu, Ubu, Lajkovcu, Mionici, Osečini, Ljigu, Kruševcu, Ćićevcu, Trsteniku, Kanjiži, Senti, Novom Kneževcu, Novom Bečeju, Zrenjaninu, Titelu, Sečnju, Inđiji, Rumi, u Sremskoj Mitrovici na tri lokacije, Pećincima, Irigu, Šidu, Sremskim Karlovcima, Novim Banovcima, Staroj Pazovi.

Skupovi će biti održani i u Subotici na tri lokacije, u Bačkoj Topoli, Malom Iđošu, Bečeju, Bačkoj Palanci, Somboru, Odžacima, Vrbasu, Kuli, Novoj Crnji, Srbobranu, Apatinu, Beočinu, Žablju, Temerinu, Bačkom Petrovcu, Kikindi, Brusu, Aleksandrovcu, Varvarinu, Smederevu, Velikoj Plani, Požarevcu, Leskovcu, Vranju, Nišu, Aleksincu, Gadžinom Hanu, Paraćinu, Aranđelovcu, Leskovcu, Crnoj Travi, Vlasotincu, Bojniku, Lebanu, Medveđi, Vranju, Vladičinom Hanu, Bujanovcu, Trgovištu, Bosilegradu, Kuršumliji, Žitorađi, Prokuplju, Blacu, Pirotu, Babušnici, Beloj Palanci, Dimitrovgradu, Obrenovcu.

Okupljanja građana koji se protive blokadama održana su do sada pet puta počev od 20. avgusta, a svaki put je broj okupljenih i broj mesta u kojima su skupovi održani bio veći.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, na skupovima građana protiv blokada održanim 13. septembra okupilo se više od 144.000 građana u 125 mesta širom Srbije.

Sa tih skupova okupljeni građani su poručili da žele da se vrati normalan život kakav su imali pre blokada, da se slobodno kreću, rade i uče.

Svi skupovi protiv blokada bili su prijavljeni i protekli mirno, bez incidenata.