Politika

FALI IM SAMO TONINO PICULA: Štrokaderi Rektorat u Kragujevcu pretvorili u svinjac (VIDEO)

Novosti online

24. 09. 2025. u 23:42

DA blokaderi sve više postoje smrdljivi štrokaderi pokazuju i snimci iz Rektorata u Kragujevcu.

Foto: Printskrin

Blokaderi-štrokaderi su tamo napravili svinjac u kom ni domaće životinje ne bi mogli da provode vreme.

Fale im samo Tonino Picula da ga smeste tu da prespava, pa da prizor bude potpun.

