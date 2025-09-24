FALI IM SAMO TONINO PICULA: Štrokaderi Rektorat u Kragujevcu pretvorili u svinjac (VIDEO)

DA blokaderi sve više postoje smrdljivi štrokaderi pokazuju i snimci iz Rektorata u Kragujevcu.

Foto: Printskrin

Blokaderi-štrokaderi su tamo napravili svinjac u kom ni domaće životinje ne bi mogli da provode vreme.

Fale im samo Tonino Picula da ga smeste tu da prespava, pa da prizor bude potpun.