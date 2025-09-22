RASULO SE NASTAVLJA: Sunovrat blokaderskih revolucionara

KOLIKO vrede N1 i Nova? Za Dragana Šolaka - 120 miliona evra! Toliko je tražio od "Telekoma Srbija" i Fonda PPF da ih skine sa kablovske televizije. Na prvi pogled ništa nije sporno. Živimo u vreme kapitalizma i logično je da je za kapitaliste sve roba i da svaka roba ima svoga kupca. Radiš - zaradiš! To je formula zdravog biznisa. Što ne bi i Šolak ili bilo ko drugi u kapitalizmu nešto legalno stavio u džep?