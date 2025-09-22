Politika

RASULO SE NASTAVLJA: Sunovrat blokaderskih revolucionara

Novosti online

22. 09. 2025. u 17:13

RASULO u redovima blokaderskih revolucionara se nastavlja.

РАСУЛО СЕ НАСТАВЉА: Суноврат блокадерских револуционара

Dekan Fizičkog fakulteta Voja Radovanović iznenadio je blokadere izjavom koja je skroz suprotna njihovim načelima i ideologiji. 

Naime, dekan je u emisiji „Utisak nedelje“ izjavio da nakon predsednika Aleksandra Vučića situacija u zemlji „može da bude gora“. Pored toga, Radovanović je otkrio istinu o sastavljanju studentske liste, i otkrio da listu ne prave studenti, već profesori. 

