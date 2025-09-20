URLAJU "ZA DOM SPREMNI", SKLAPAJU SAVEZE S ALBANCIMA ALI IM SMETA SRPSKA VOJSKA: NJihovi savezi s Prištinom nisu pretnja,a srpska parada jeste

HRVATI slave etničko čišćenje i urlaju „Za dom spremni“, prave vojne saveze s Prištinom i Albanijom, a srpsku paradu nazivaju „pretnjom regiji“. Licemerje koje razotkriva paniku.

Licemerje hrvatskih medija i političkih elita ponovo je na delu. Kada su oni pre samo godinu dana u Zagrebu priređivali mimohod da proslave 30 godina od etničkog čišćenja Srba, to je predstavljeno kao „velebna državna manifestacija“. Tada su stotine hiljada okupljenih urlale zloglasno „Za dom spremni“, a to se u njihovim medijima pravdalo kao „kulturna priredba“ i „iskaz patriotizma“.

Međutim, kada Srbija danas pokaže svoju vojsku i svoje odbrambene kapacitete na paradi „Snaga jedinstva“, odjednom se diže histerija i priča o „prijetnji regiji“. Hrvatski mediji, uključujući i one koji se pozivaju na zapadne izvore, objavljuju naslove poput: „Tenkovi na ulicama Beograda! Koliko je jaka srpska vojska?“ i odmah potežu teze o srpskoj agresiji.

Posebno je indikativno što DW prenosi izjave vojnog analitičara Aleksandra Radića, koji s nipodaštavanjem komentariše našu paradu rečima:

– Potreba da se izvede mnogo tehnike je infantilna. Cilj je da bude veliko, da se stvori slika o tome da postoji mnogo nečega. Umesto da se pokaže pet komada nekog sredstva, pokazuje se po 40-50. Tako da je tu i tehnika kupljena sedamdesetih, ali i ona koja je nabavljena u skorije vreme.

I dok Radić pokušava da banalizuje činjenicu da Srbija danas poseduje moćnu armiju, sami priznaju ono što ih najviše boli – da se na paradi pojavljuju savremeni sistemi iz Izraela, uključujući i novi višecijevni lanser raketa PULS, čiji domet doseže do 300 kilometara.

Izraelski mediji su već pisali da je Beograd zaključio ugovor vredan 1,64 milijarde dolara s kompanijom Elbit Systems, što predstavlja 70 odsto ukupnog godišnjeg vojnog budžeta Srbije za 2025. godinu. Upravo to je razlog panike u Zagrebu – ne parada, ne „pretnja regiji“, već saznanje da Srbija postaje vojna sila koju ne mogu ni da ospore ni da ignorišu.

A da ironija bude potpuna – kad Hrvati sklapaju vojne saveze sa Albanijom i Prištinom, to nikome nije pretnja?! Kada oni zajedno paradiraju i planiraju zajedničke vojne vežbe sa onima koji su proterivali i ubijali Srbe, to se naziva „regionalnom saradnjom“. Ali kada Srbija pokaže svoje zastave i oružje u Beogradu, to postaje „opasnost za Balkan“.

Hrvatska može da veliča svoje mimohode i urlanje ustaških parola, ali nema pravo da drži moralne pridike Srbiji koja pokazuje svoju vojsku i svoje oružje na miran i dostojanstven način. Srpska vojska nije pretnja nikome – osim onima koji bi ponovo poželeli da ugroze naš narod.