URLAJU "ZA DOM SPREMNI", SKLAPAJU SAVEZE S ALBANCIMA ALI IM SMETA SRPSKA VOJSKA: NJihovi savezi s Prištinom nisu pretnja,a srpska parada jeste
HRVATI slave etničko čišćenje i urlaju „Za dom spremni“, prave vojne saveze s Prištinom i Albanijom, a srpsku paradu nazivaju „pretnjom regiji“. Licemerje koje razotkriva paniku.
Licemerje hrvatskih medija i političkih elita ponovo je na delu. Kada su oni pre samo godinu dana u Zagrebu priređivali mimohod da proslave 30 godina od etničkog čišćenja Srba, to je predstavljeno kao „velebna državna manifestacija“. Tada su stotine hiljada okupljenih urlale zloglasno „Za dom spremni“, a to se u njihovim medijima pravdalo kao „kulturna priredba“ i „iskaz patriotizma“.
Međutim, kada Srbija danas pokaže svoju vojsku i svoje odbrambene kapacitete na paradi „Snaga jedinstva“, odjednom se diže histerija i priča o „prijetnji regiji“. Hrvatski mediji, uključujući i one koji se pozivaju na zapadne izvore, objavljuju naslove poput: „Tenkovi na ulicama Beograda! Koliko je jaka srpska vojska?“ i odmah potežu teze o srpskoj agresiji.
Posebno je indikativno što DW prenosi izjave vojnog analitičara Aleksandra Radića, koji s nipodaštavanjem komentariše našu paradu rečima:
– Potreba da se izvede mnogo tehnike je infantilna. Cilj je da bude veliko, da se stvori slika o tome da postoji mnogo nečega. Umesto da se pokaže pet komada nekog sredstva, pokazuje se po 40-50. Tako da je tu i tehnika kupljena sedamdesetih, ali i ona koja je nabavljena u skorije vreme.
I dok Radić pokušava da banalizuje činjenicu da Srbija danas poseduje moćnu armiju, sami priznaju ono što ih najviše boli – da se na paradi pojavljuju savremeni sistemi iz Izraela, uključujući i novi višecijevni lanser raketa PULS, čiji domet doseže do 300 kilometara.
Izraelski mediji su već pisali da je Beograd zaključio ugovor vredan 1,64 milijarde dolara s kompanijom Elbit Systems, što predstavlja 70 odsto ukupnog godišnjeg vojnog budžeta Srbije za 2025. godinu. Upravo to je razlog panike u Zagrebu – ne parada, ne „pretnja regiji“, već saznanje da Srbija postaje vojna sila koju ne mogu ni da ospore ni da ignorišu.
A da ironija bude potpuna – kad Hrvati sklapaju vojne saveze sa Albanijom i Prištinom, to nikome nije pretnja?! Kada oni zajedno paradiraju i planiraju zajedničke vojne vežbe sa onima koji su proterivali i ubijali Srbe, to se naziva „regionalnom saradnjom“. Ali kada Srbija pokaže svoje zastave i oružje u Beogradu, to postaje „opasnost za Balkan“.
Hrvatska može da veliča svoje mimohode i urlanje ustaških parola, ali nema pravo da drži moralne pridike Srbiji koja pokazuje svoju vojsku i svoje oružje na miran i dostojanstven način. Srpska vojska nije pretnja nikome – osim onima koji bi ponovo poželeli da ugroze naš narod.
Preporučujemo
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
RUDAN UZBURKALA HRVATSKU SLIKAMA IZ WC-a: "Živimo li u istoj zemlji?" Objavom izazvala lavinu komentara
SPISATELjICA Vedrana Rudan (75) ponovno je podigla prašinu na društvenim mrežama. Ovoga puta, pažnju javnosti nije izazvao njen tekst, već fotografije koje je podelila.
20. 09. 2025. u 17:42
Komentari (0)