"REKLI SU - IMAMO MNOGO NOVCA, USPEĆEMO TO DA ZAVRŠIMO" Vučić: Neki ljudi pomislili su da nasiljem mogu da se dočepaju vlasti

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je problem što su neki ljudi pomislili da nasiljem mogu da se dočepaju vlasi i da neverovatne sume novca ulaze u zemlju za to.

- A zašto je produžen pritvor Aniti Dimovski, Jeleni Tankosić? Da ne pobegnu, da ne utiču na svedoke? Da li se pitate o tome? Ne pitate se koliko dece imaju, kako ih izdržavaju. Jelena je samohrana majka. Roditelji Anite su mi pisali pismo, pitaju da li će njihovo dete imati priliku da se brani sa slobode. Tužilaštvo je tražilo pritvor, sud je delimično prihvatio, delimično odbbacio zahtev. Problem je u tome što će pojedini mediji ili deo ljudi iz ovog ili onog bloka da gleda i tumači samo jednu stvar, a neće stvari da sagleda u celini. Ovde se postavlja pitanje razloga zašto se sve ovo zbiva? Znate li kako će biti podeljena opoziciona scena u ovoj zemlji? Izaći će na neke buduće izbore sa 5 ili 10 lista, a ne na jednoj. Sve su prosti razlozi - zato što postoje različiti politički interesi. Naš je problem što su neki ljudi pomislili da nasiljem mogu da se dočepaju vlasi. Rekli su - imamo mnogo novca, imamo Lajbnicov dovoljan razlog da napadnemo državu, podršku različitih medijskih platformi i uspećemo to da završimo - naveo je predsednik tokom gostovanja na Blic TV.

Kaže da neverovatne sume novca ulaze u zemlju za to.

- Da računate samo novac za hranu. Da zanemarimo dnevnice za bajkere, taksiste... Naše službe rade svoj posao i kada urade vi im kažete da su zavereničke teorije, napad na NVO, drugačije stavove. Okupli su se do sada 24 hiljade puta na potpuno kriminalan način - bez ijedne prijave skupa, u skladu sa zakonima koji smo donosili u skladu sa EU - kazao je Vučić.