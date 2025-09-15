OTVORENA PRETNJA DRŽAVI: Olenik najavljuje krvavi građanski rat i ličnu osvetu tužiocima i sudijama

LIDER LSV i jedan od organizatora blokada Aleksandar Olenik izjavio je da postoje samo „dva puta“ za izlazak iz aktuelne političke krize, međunarodno posredovanje uz određivanje datuma izbora ili, kako je upozorio, „gori scenario nego 5. oktobra“.

Foto: Printscreen

- Ili ćemo imati međunarodno posredovanje, pa onda izvore, ili ćemo imati drugi, drugačiji, gori 5. oktobar. Trećeg nema. To je najveći strah današnjeg režima i Vučića - izjavio je Olenik.

U izjavi koju je dao medijima, Olenik je upozorio da je „jedina alternativa posredovanju nasilje“, i dodao da „onaj ko sam krene na izbore, bez posredovanja, rizikuje da ih izgubi ili da bude okrenut 5. oktobru“. On je takođe doveo u pitanje legalnost zadržavanja šestoro lica u pritvoru, tvrdeći da „ne znaju šta će sa njima“, i upozorio da kada oni dođu na vlast, sva lica koja su učestvovala u formiranju predmeta, biće uhapšena:

- Svakog ko je pipnuo taj predmet, od policije, tužilaštva, suda, tužilašta, ko je prošao hodnikom, pa ga slučajno pipnuo rukom, zaglaviće zatvor. To je moj zadatak.

Olenik se ovom izjavom, prema oceni sagovornika bliskih pravosudnim krugovima, direktno stavlja iznad zakona, u ulogu političkog tužioca i egzekutora, najavljujući ličnu osvetu svima koji su, kako tvrdi, učestvovali u procesu pritvaranja lica povezanih sa planiranim nasilnim akcijama za 15. mart.

Prema dostupnim informacijama, predmet o kojem govori tiče se grupe koju predvodi Mila Pajić, osumnjičene za organizaciju nasilne promene vlasti. Šest lica je bilo u pritvoru, dok se još šestoro nalazi u inostranstvu i, kako tvrdi Olenik, „ne mogu da se vrate svojim životima, svojim fakultetima“.

Posebnu težinu ima podatak da je upravo Olenik prvi širio lažne informacije o navodnoj upotrebi „zvučnog topa“ na protestima, što je izazvalo paniku u javnosti i pokrenulo istragu. Taj postupak, međutim, nikada nije dobio epilog. Kako smo imali prilike da saznamo, predmet je opstruisan u tužilaštvu, a poverljivi podaci iz istrage su dospeli upravo do Olenika, prema izvorima bliskim tužilaštvu, podaci su dostavljeni iz odeljenja za visokotehnološki kriminal na čijem čelu je Boris Majlat.

Sagovornici upozoravaju da ovakve izjave predstavljaju opasan presedan i otvorenu pretnju institucijama.

- Kada politički aktivista poruči da će svako ko je ‘prošao hodnikom’ pored nekog predmeta ‘doživeti isto iskustvo’, to nije politička borba, to je ucena i pretnja državi - komentariše jedan bivši tužilac.

Zanimljivo je i da Olenik u svojoj izjavi više puta pominje „međunarodno posredovanje“ kao preduslov za izbore, čime se direktno zalaže za ukidanje ustavnog poretka i prenos suvereniteta na strane centre moći.

- Prvo posredovanje međunarodne zajednice, pa onda izvori, ili novi 5. oktobar. Nema drugog, prosto - rekao je Olenik.