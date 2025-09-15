"UPRAVO DANAS OBELEŽAVAMO NAŠ VELIKI DRŽAVNI PRAZNIK": Vučić na zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na EXPO Osaka 2025
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prisustvovao je zvaničnoj ceremoniji predstavljanja Nacionalnog dana Srbije na EXPO Osaka 2025.
- Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu povodom Nacionalnog dana Srbije na EXPO 2025 u Osaki. Upravo danas, 15. septembra, u Srbiji obeležavamo naš veliki državni praznik – Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ta simbolika naš boravak ovde u Osaki čini još značajnijim. Ovaj svečani trenutak, obeležen podizanjem srpske zastave i intoniranjem naše himne, a potom i himne Japana, još jednom potvrđuje duh međusobnog uvažavanja i prijateljstva koji nas ujedinjuje još od uspostavljanja diplomatskih odnosa u vreme kralja Milana i cara Meidžija.
Želeo bih da izrazim našu zahvalnost narodu Japana na iskrenom gostoprimstvu, solidarnosti i velikodušnoj podršci koju osećamo kroz mnoge godine saradnje. Japan je značajan partner i investitor u Srbiji, a japanske kompanije, donoseći inovacije, najsavremeniju tehnologiju i izvrsnost, stvaraju radna mesta i otvaraju nove prilike za naše ljude.
Hvala našim japanskim domaćinima, našim partnerima i svima koji nas na ovom putu podržavaju. Srbija vas srdačno poziva da 2027. godine budete naši gosti u Beogradu – u gradu igre, kreativnosti i zajedništva.
Živelo naše prijateljstvo!
Živeo Japan!
Živela Srbija - objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.
