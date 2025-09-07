GRAĐANI ŠIROM SRBIJE U ŠETNJI PROTIV BLOKADA: Ustala je Srbija - narod protiv nasilja (FOTO/VIDEO)
ZAVRŠILO SE treće po redu i do sada najmasovnije okupljanje protiv blokada, u čak 120 mesta širom Srbije okupilo se više 126 hiljada građana.
VIŠE OD 126 HILjADA LjUDI NA SKUPOVIMA PROTIV BLOKADA: Oglasio se direktor policije
Direktor policije Dragan Vasiljević obratio se građanima o današnjim skupovima protiv blokada.
- Centar za društvenu stabilnost prijavio je javna okupljanja pod nazivo "Stop blokadama" na 111 lokacija - rekao je on.
Kako je istakao, na svim lokacijama okupilo se 126.399 lica.
- U Šapcu su građani bili zaustavljeni od strane jedne grupa lica koja su bila neprijavljeno na tom mestu. Policija brzo postavila kordon da ne dođe do međusobnog susreta građana i tom prilikom ispoljena je određena doza agresije od strane lica koja su blokirala saobraćaj - dodao je on.
4200 lica je bilo protiv blokada u Šapcu, a 400 onih sa druge strane, naveo je Vasiljević.
Poručio je građanima da ne smeju da blokiraju druge i da time krše propise.
PRELEP PRIZOR U BORČI: Nebo prekrili baloni u bojama srpske trobojke - hiljade građana protiv blokada
U Borči se danas okupilo hiljade građana koji su jasno poručili da su protiv nasilja i blokada i da žele da im se vrati miran život koji im je oduzet.
Na mirnom skupu zabeležen je neverovatan prizor kada je nebo nad Borčom prekrilo pregršt balona u bojama srpske trobojke.
Taj prizor dodatno je ulepšao događaj i uneo još više radosti i ponosa među građane.
Okupljeni su poručili da žele Srbiju mira, stabilnosti i normalnog života, a današnje slike iz Borče pokazale su upravo tu snagu i volju naroda.
GOSPOĐA DANA POSLALA MOĆNU PORUKU IZ ZEMUNA: Svima objasnila zašto blokade treba da stanu
Penzionerka Dana Babić iz Zemuna zajedno sa ostalim građanaima izšla je daanas na uilicu da jasno kaže ne blokadama.
KRUŠEVAC PROTIV BLOKADA: Građani poručili - ne želimo blokade
MOĆNI PRIZORI IZ NOVOG SADA: Srpska Atina protiv blokada
MOĆAN VIDEO IZ OBRENOVCA
GRAĐANIMA JE DOSTA TERORA: Vulin i Vučević u Kaću
Građani Kaća dočekali su Aleksandra Vulina i Miloša Vučevića u zajedničkoj šetnji kroz ovo mesto, kako bi izrazili protest protiv blokada i zastoja u razvoju Srbije. Građanima je dosta terora manjine, Srbija mora nastaviti putem napretka.
GRAĐANI ĆUPRIJE JASNI - Dosta nam je blokada
VARVARIN NA ULICAMA: Narod ustao protiv blokada
MIONICA USTALA PROTIV BLOKADA: Pristojna Srbija protiv nasilja
OBRENOVAC PROTIV NASILjA: Obrenovčani rekli - dosta nam je blokada
SLIKA IZ IVANjICE: Gospodin na skup protiv blokada poneo fotografije Vučića i Putina
BAČKO NOVO SELO PROTIV BLOKADA: Građani opštine Bač poslali jasnu poruku - ne želimo blokade
NOVA CRNjA IZAŠLA NA ULICE: Građani protiv blokada
PIROT NE ŽELI DA GA IKO ZAUSTAVLjA: Dosta je bilo blokada
MIRJANA IZ VRANjA PROTIV BLOKADA: Dijalog, a ne nametanje
ARANĐELOVAC PROTIV BLOKADA
MOĆAN SNIMAK IZ BORČE: Građani šetaju protiv blokada
TOPOLA PROTIV BLOKADA
PREDIVNE SLIKE IZ RUME: Pristojna Srbija širi ljubav a ne mržnju
NOVA VAROŠ PROTIV NASILjA: Građani odlučno protiv blokada
ŽABARI PROTIV BLOKADA
BLOKADE NISU REŠENjE: Građani Vršca poslali jasne poruke
Građani su jasno poručili da blokade nisu rešenje.
DECA SU RADOST SRBIJE: Najmlađi na skupu protiv blokada u Ćupriji
SIJA NEBO: Vatromet na skupu protiv blokada
GRAĐANI PIROTA U ŠETNjI PROTIV BLOKADA
RUMA PROTIV BLOKADA: Pravo i pravda se ne brane nasiljem na ulici
RAŠKA PODIGLA GLAS: Dosta je - vreme je da se stvari vrate u normalu
SMEDEREVSKA PALANKA: Građani poručili - želimo normalnu Srbiju
PANČEVO USTALO PROTIV MRŽNjE: Pančevci ne žele blokade
KOSJERIĆ PROTIV BLOKADA: Hoću moj život nazad samo jedna od mnogih poruka
VUČIĆ SA GRAĐANIMA PROTIV BLOKADA: Predsednik sa narodom u Borči
Borča neće blokade, a građanima se na skupu tim povodom priključio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Obraćanje predsednika na okupljanju građana protiv blokada možete pogledati direktno klikom OVDE
MOĆNE SCENE IZ ZEMUNA: Ovako je izgledao skup protiv blokada
LEPA SLIKA IZ ODžAKA: Građani pustili balone i krenuli u šetnju protiv blokada
UB JASAN - Ne želimo blokade
GRAĐANI PEĆINACA USTALI PROTIV BLOKADA: Ljubav a ne mržnja
OSEČINA NA ULICAMA: Građani jasni - dosta blokada
SNIMAK DRONOM: Moćne scene u Nišu
SRBOBRAN PROTIV BLOKADA: Veliki broj građana na skupu protiv blokada
MINISTRI SA NARODOM: Članovi Vlade u šetnji sa građanima protiv blokada
ZAJEČAR DIGAO GLAS: Dosta nam je maltretiranja i mržnje
"VEĆINSKA SRBIJA JE JAČA OD ONE DRUGE BLOKADERSKE" Siniša Mali za "Novosti" sa skupa građana protiv blokada (VIDEO)
- Ovo je njpre prelep skup ljudi koji vole Srbiju, skup ljudi kojima je Srbija u srcu i videli ste ovu atmosferu gde su ljudi veseli gde je atmosfera potpuno opuštena, gde je po meni puno ljubavi, puno razumevanja, puno sloge, puno zajedništva potpuno drugačija slika od one slike koju imate priliku da vidite sa onima koji blokiraju ulice i vrše nasilje nad ljudima i imovinom - rekao je Siniša Mali.
U videu možete pogledati detaljno šta nam je Siniša Mali rekao:
LESKOVČANI PROTIV NASILjA: Leskovac rekao ne blokadama
GRAĐANI PROTIV BLOKADA U VLASOTINCU: Zastave u rukama, osmeh na licu, Srbija u srcu
MALI IĐOŠ JE USTAO: Građani protiv blokada
СЕЧАЊ ПРОТИВ БЛОКАДА: Радосне пензионерке на улицама
VESELO U KRALjEVU: Građani zaigrali kolo na skupu protiv blokada
DOLjEVČANI NA NOGAMA: Dosta nam je blokada
VESELO U BORU: Svira se frula i igra kolo na skupu protiv blokada
TRGOVIŠTE NA ULICAMA: Narod želi svoj život nazad
TITEL USTAO PROTIV MRŽNjE: Dosta nam je blokada, želimo da živimo normalno, da radimo i školujemo decu bez straha
BUJANOVAC PROTIV BLOKADA: Želimo svoj život nazad
BLOKADERI U ČAČKU ŽELE DA PROLIJU SRPSKU KRV: Pokušali da izazovu građanski rat
ČAČAK DIGAO GLAS PROTIV BLOKADA: Čačani ustali protiv nasilja
Veliki broj građana okupio se prvi put u Čačku na skupu protiv blokada.
Poruke mira na balonima i isticanje važnosti porodice samo su neke od poruka građana, pogledajte fotografije:
VRANjE NE ŽELI NASILjE: Građani ustali protiv mržnje
Građani Vranja izašli su danas na ulice i poslali jasnu poruku da im je dosta blokada. Razvili su zastavu dugačku čak 100 metara i time pokazali koliko vole svoju zemlju.
BEOČIN PROTIV BLOKADA: Moćne fotografije
LEŠTANE I GROCKA NE ŽELE NASILjE: Dosta nam je iživljavanja
SOMBOR JE USTAO: Jasna poruka - blokade moraju da prestanu
BELA PALANKA PROTIV BLOKADA: Želimo svoj život nazad
MEROŠINA JE USTALA: Porodično okupljanje protiv blokada
MALI ZVORNIK: Ne damo Srbiju!
LOZNICA PROTIV BLOKADA: Dirljivi prizori, mališani žele mir i ljubav
SINIŠA MALI SA NARODOM U ZEMUNU: Ministar sa građanima Beograda protiv blokada
Ministar finansija Siniša Mali pridružio se večeras građanima na skupu protiv blokada u Zemunu.
- Sami vidite kako je ovde lepo u Zemunu. Garavi sokak peva, atmosfera je naravno lepa. Ljudi pokazuju da su za mir i stabilnost, a ne za nasilje i blokade.
- To je prava Srbija, koja želi da radi, da studira, da uči - naveo je ministar Mali.
- Ljudi su došli da se okupe da pokažu koliko vole zemlju, da pokažemo da nam je Srbija srce. Borićemo se za Srbiju upravo na ovaj način, mirom i stabilnošću. Živela Srbija! - zaključio je on.
Građani su na skupu prilazili da se fotografišu sa ministrom.
ŠABAC USTAO PROTIV NASILjA: Šapčani digli glas protiv podela
LjUBAV SE VIDI I IZ OGROMNE DALjINE: Moćni snimci Novog Sada iz vazduha
KVADOM DOŠLA NA SKUP U BORČU: Ovde sam sa suprugom, borimo se protiv blokada
Ljudi su se danas okupili da poruče da ne žele da ih neko blokira.
Jedna gospođa došla je kvadom na skup.
PESMA I IGRA U ZEMUNU: Garavi sokak protiv blokada
Bend Garavi sokak pružio je podršku građanima Zemuna protiv blokada
"ŽELIM DA SE NORMALAN ŽIVOT VRATI U SRBIJU" Poruke Novosađana sa skupa protiv blokada (VIDEO)
- Danas sam ovde jer verujem u pravo svakog čoveka da slobodno može da ode kod lekara, da ode na svoj posao, da ne živi u strahu da će neko blokirati njegov put ili život. Protiv blokada sam i želim da se stvari vrate u normalu, živela sloga i živela Srbija.
- Došla sam ovde jer blokade predstavljaju udar na državu u kojoj sam rođena i u kojoj živim a imaju za cilj destrukciju i destabilizaciju države u kojoj živimo. Ovde smo da pokažemo šta znači mir i stabilnost, živela Srbija!
HOĆU DA IZAĐEM NA ULICU BEZ STRAHA: Stara Pazova poručuje da im je dosta blokada
ZEMUN PROTIV BLOKADA: Zemunci na ulicama šire ljubav a ne mržnju, deca ostavljaju poruke crtežima na ulicama
Грађани општине Земун данас су изашли на улице и послали моћну и јасну поруку како се насиљем и блокдама не постиже ништа осим уништавања Србије.
ZA MIRNO KRALjEVO: Poruke građana sa skupa protiv blokada
Mladi građani Kraljeva protive se blokadama, i smatraju da je u prethodnih 10 meseci bilo previše nasilja i mržnje u društvu.
- Potreban nam je dijalog, to je jedini način da prevaziđemo sve razlike i dođemo do rešenja, odnosno da vratimo život u Srbiji u normalu. - poručio je jedan mladić
VETERANI I BAJKERI U BORČI ZAJEDNO SA GRAĐANIMA: Ustala je leva obala Dunava
Građanima protiv blokada u Borči podršku pružaju ratni bajkeri i vojni veterani koji zajendo sa meštanima šalju jasnu poruku da žele Srbiju bez nasilja.
Stanovnici naselja leve obale Dunava poručuju da onaj ko koči Srbiju, koči i njen narod.
ŽELIMO MIRNO KRALjEVO: Mališani šalju poruke ljubavi
Najmlađi stanovnici Kraljeva dočekuju građane na okupljanju protiv blokada porukama mira i ljubavi, obučeni u narodne nošnje. Devojke iz srca Šumadije došle su na skup ogrnute srpskom zastavom i tako jasno istakle da im je Srbija.
MOĆNE PORUKE IZ NOVOG SADA: Želimo da radimo i slobodno se krećemo
VOŽDOVAC PROTIV NASILjA: Beograđani šalju jasnu poruku "dosta nam je blokada"
NOVI SAD USTAO PROTIV BLOKADA: Počelo okupljanje u srpskoj Atini
Stanovnici Novog Sada krenuli su na novo okupljanje građana protiv blokada
Građani Novog Sada poručuju da su se okupili danas da bi svi slobodno radili, kretali se, a deca išla u školu.
Građani protiv blokada danas će se okupiti u 120 mesta širom Srbije koja će u 18 časova biti na nogama, u mirnoj šetnji s pozivom svim građanima da se vratimo radu i normalnom životu koji je od prošle jeseni ozbiljno narušen.
Mnogi građani zainteresovani su da se priključe sugrađanima koji samo hoće normalno da žive sa svojom decom i porodicama, ali u većim mestima ne znaju gde tačno treba da dođu, odnosno gde počinje okupljanje.
|Čačak
|18.30 - Plato ispred opštine/gimnazije
|Šabac
|18.30 - Plato ispred gradske uprave
|Kraljevo
|18.30 - Plato ispred opštine
|Vrnjačka Banja
|18.30 - Kod hotela "Srbija"
|Loznica
|18.30 - Šetalište ispred Vukovog doma kulture
|Ub
|18.30 - Gradski trg
|Beograd
|
Palilula 18.00 - Teren Vidovdan
Voždovac/Banjica 18.00 - Plato kod pijace
Leštane 18.30 - Centar Leštana
|Veliko Gradište
|18.30 - Centar grada
|Petrovac na Mlavi
|18.30 - Centar grada
|Kučevo
|18.30 - Centar grada
|Žabari
|18.30 - Centar grada
|Kruševac
|18.30 - Balkandska 63
|Niš
|18.30 - Niška tvrđava ispred Beogradske kapije
|Aleksinac
|18.30 - Dušana Trivunca 64
|Paraćin
|18.30 - Sunčev trf kod fontane
|Smederevska Palanka
|18.30 - Trg Kulture
|Zaječar
|18.30 - Plato ispred pozorišta
|Knjaževac
|18.30 - Isped Doma kulture
|Obrenovac
|18.30 - Centar grada
|Zemun
|18.30 - Magistarski trg kod opštine
|Sombor
|18.30 - Trg cara Uroša, plato ispred Županije
|Leskovac
|18.30 - Gradski trg
|Vranje
|
18.30 - Ugao Partizanske i Karađorđeve ulice
|Kikinda
|18.30 - Plato isped Gradske kuće
|Bačka Palanka
|18.30 - Uska ulica
|Sremska Mitrovica
|18.30 - Kod spomenika
|Novi Sad
|18.30 - Kać, ulica Kralja Petra I 4, ispred hrama
|Subotica
|18.30 - Park Rajhla Ferenca (Železnička stanica)
|Prokuplje
|18.30 - Trg Topličkih junaka
|Zrenjanin
|18.30 - Kralja Petra I 4
|Bajina Bašta
|18.30 - Trg Dušana Jerkovića
|Požega
|18.30 - Knjaza Miloša 8
|Kosjerić
|18.30 - Olge Grbić 5
|Aranđelovac
|18.30 - Žućin parkić
|Topola
|18.30 - Oplenac
|Kragujevac
|18.30 - MZ Vinogradi
|Batočina
|18.30 - Park pored crkve Presveta Bogorodice
|Bela Palanka
|18.30 - Centar grada
|Pirot
|18.30 - Novi Zavoj
|Dimitrovgrad
|18.30 - Centar grada
|Smederevo
|18.30 - Centar za kulturu
|Ćuprija
|18.30 - Centar grada (Trg)
|Vršac
|18.30 - Trg pobede
Skup građana koji se protive blokadama biće organizovan i u Borči i Obrenovcu.
Svi ustaju za normalnu Srbiju, za mir, za rad, za napredak!
Podsetimo, skupovi protiv blokada počeli su pre dve nedelje. Prošlog vikenda građani su se u porodičnoj šetnji okupili u 95 mesta, a sad je najavljeno da će skupovi biti održani u čak 120 mesta širom Srbije.
- Ljudi hoće da vide da država normalno funkcioniše, da bude ono što treba da bude. Verujem da ćemo u nedelju 7. septembra imati još veći skup u 120 mesta - naveo je prošle nedelje predsednik SNS Miloš Vučević.
I predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će prisustovati skupu protiv blokada u nedelju.
- Ja ću gledati, ako budem mogao, da prisustvujem ovom skupu u nedelju. Za ovaj u subotu biće mnogo utakmica a i imaću druge pametnije stvari da radim. U nedelju se vidimo s narodom - rekao je Vučić.
(Kurir)
