BLOKADERI POZIVAJU I NAJAVLJUJU NASILJE ZA VEČERAS: "U Novom Sadu je počelo, u Novom Sadu će se završiti, dođite spremni!" (FOTO)

В.Н.

05. 09. 2025. u 17:26

BLOKADERSKE grupe u Novom Sadu spremaju nasilne upade na fakultete, prete dekane i profesore.

БЛОКАДЕРИ ПОЗИВАЈУ И НАЈАВЉУЈУ НАСИЉЕ ЗА ВЕЧЕРАС: У Новом Саду је почело, у Новом Саду ће се завршити, дођите спремни! (ФОТО)

Foto: Printscreen

- Ja sam shvatio da idemo, da bi vratili studentima fakultet, a izbacimo štetočine iz njega. Ne idem da šetam sigurno  - navodi se u objavi.

Foto: Printscreen

- U Novom Sadu je počelo, u Novom Sadu će se i završili. Živi bili, pa videli. Iii da, S*-**J K*-*** ACO ŠIPTARE!!! - piše korisnik mreže Iks. 

Foto: Printscreen

- Srbijo sutra vas Novi Sad dočekuje raširenih ruku, dođite spremni - napisao je Milan Čanak sa emotikonima šlema i kerozina (kante benzina). 

