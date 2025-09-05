BLOKADERI POZIVAJU I NAJAVLJUJU NASILJE ZA VEČERAS: "U Novom Sadu je počelo, u Novom Sadu će se završiti, dođite spremni!" (FOTO)

BLOKADERSKE grupe u Novom Sadu spremaju nasilne upade na fakultete, prete dekane i profesore.

Foto: Printscreen

- Ja sam shvatio da idemo, da bi vratili studentima fakultet, a izbacimo štetočine iz njega. Ne idem da šetam sigurno - navodi se u objavi. Foto: Printscreen

- U Novom Sadu je počelo, u Novom Sadu će se i završili. Živi bili, pa videli. Iii da, S*-**J K*-*** ACO ŠIPTARE!!! - piše korisnik mreže Iks.

Foto: Printscreen

- Srbijo sutra vas Novi Sad dočekuje raširenih ruku, dođite spremni - napisao je Milan Čanak sa emotikonima šlema i kerozina (kante benzina).