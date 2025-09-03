"DANAS SU PRSA U PRSA SA SAD" Vučić o vojnoj paradi u Kini: Strahovit napredak
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je prisustvovao vojnoj paradi, gde se mogao videti strahovit napredak kineske vojske i kineske tehnologije.
- Kina je neverovatno napredna, danas su prsa u prsa sa SAD u borbi za prvo mesto. Nisu ni blizu pokazali šta mogu. Interesantno je bilo videti koliko su pažnje posvetili zapadni mediji. Odjednom su kao iznenađeni onim što su mogli da vide. Kinezi napreduju dalje, rade sve više - kazao je Vučić.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
