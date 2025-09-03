Politika

"DANAS SU PRSA U PRSA SA SAD" Vučić o vojnoj paradi u Kini: Strahovit napredak

03. 09. 2025. u 13:16

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je prisustvovao vojnoj paradi, gde se mogao videti strahovit napredak kineske vojske i kineske tehnologije.

Foto: Tanjug/AP photo

- Kina je neverovatno napredna, danas su prsa u prsa sa SAD u borbi za prvo mesto. Nisu ni blizu pokazali šta mogu. Interesantno je bilo videti koliko su pažnje posvetili zapadni mediji. Odjednom su kao iznenađeni onim što su mogli da vide. Kinezi napreduju dalje, rade sve više - kazao je Vučić.

