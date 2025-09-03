MINISTAR MALI: Ono što je Srbija danas i što Vučić predstavlja u Kini je za divljenje i ponos
"DOK ovih dana gledamo slike koje stižu iz Kine, gde se sastaju najmoćniji ljudi sveta, od čijih razgovora zavisi buduća politika, ne mogu da se ne osvrnem na činjenicu da danas ovakvim važnim skupovima prisustvuje i predsednik Srbije, zemlje koja je pre samo 15 godina bila pred ambisom bankrota, politički i ekonomski razorena", napisao je na svom zvaničnom Instagram profilu ministar finansija Siniša Mali, komentarišući posetu predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini.
"Danas živimo u zemlji čiji je predsednik Aleksandar Vučić na sastancima sa svetskim liderima i predstavnicima najvećih kineskih kompanija, na događaju kome ne možete prisustvovati ako vas svetski lideri ne cene, ako nemaju dobro mišljenje o vašoj politici, o onome šta ste uradili za svoju zemlju jer su rezultati lako merljiva kategorija.
Ono što je Srbija danas i što Vučić predstavlja u Kini je za divljenje i ponos, jer je on lider evropske zemlje koja je treća po rastu u Evropi, zemlje koja je za ovih 15 godina prešla put od blata do investicionog kreditnog rejtinga, uz sve svetske nedaće koje su se dešavale proteklih godina, a koje su svakako uticale i na Srbiju.
Svako ko u ovom dostojanstvenom prisustvu Srbije u Kini danas vidi bilo šta loše, ko ne vidi uspeh postignut maestralnim državničkim aktivnostima lidera naše zemlje, ko ne priznaje nesporne rezultate, ne misli dobro našoj zemlji.
Predsedniku poručujem da Srbija vidi šta je sve uradio za nju i da smo ponosni.
Živela Srbija!", zaključio je Mali.
