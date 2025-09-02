Politika

CEO PEKING STOJI DOK PROLAZI PREDSEDNIK SRBIJE: Kakva čast za Vučića usred Kine, pogledajte predsedničku kolonu

В.Н.

02. 09. 2025. u 14:30

PREDSEDNIK Srbije Aleksandra Vučić je u Pekingu gde se uskoro sastaje sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Foto: Printskrin Kurir

Ulice Pekinga su trenutno zatvorene dok prolazi kolona automobila u kojoj je predsednik Srbije. 

Veliki broj policije i obezbeđenja je na ulicama, a ovim je još jednom ukazana velika čast predsedniku Vučiću jer je ceo Peking stao zbog njega!

Podsetimo, predsednik Srbije stigao je jutros u Peking gde je započeo višednevnu posetu Narodnoj Republici Kini, gde će na poziv predsednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu.

Foto: Фото: Принтскрин Курир

Tokom posete Pekingu, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, predsednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima NR Kine i predstavnicima velikih kompanija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Predsednik Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja.

