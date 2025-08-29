LAŽNI PREMIJER KURTI: Nadam se da ćemo izabrati Rašića, on priznaje "Kosovo"

PREMIJER lažne države Kosovo u tehničkom mandatu Aljbin Kurti izjavio je da se nada da će se sutra konstituisati tzv. parlament i da će lider stranke "Za slobodu, pravdu i opstanak", Nenad Rašić biti izabran za potpredsednika iz redova srpske zajednice, prenosi "Kosova pres".

Foto: Profimedia

- Nadam se da ćemo konstituisanje obaviti sutra izborom Nenada Rašića, koji priznaje Republiku Kosovo, radi za institucije i ministar je koji je učinio najviše za srpsku zajednicu - poručio je Kurti.

Konstitutivna sednica juče je ponovo prekinuta, nakon što Rašić ni iz drugog puta nije uspeo da dobije dovoljan broj glasova za izbor na funkciju potpredsednika parlamenta iz redova srpske zajednice.

Igor Simić iz Srpske liste poručio je da se "krši Poslovnik o radu koji jasno kaže da potpredsednik iz srpske zajednice mora imati podršku većine srpskih poslanika, a to je u ovom slučaju Slavko Simić, koji je osvojio legalan mandat".

- Nažalost krše se poslovnik i ustav sve sa ciljem da uz podršku vladajuće partije na to mesto bude postavljen Rašić, protivno svim pravilima. Ujedno treba da se zna da on nema podršku srpskih poslanika i srpskog naroda, jer je na izborima osvojio pet puta manje glasova od Slavka Simića - kazao je potpredsednik Srpske liste Igor Simić.

Inače, na izborima je, od deset mesta za Srbe, devet osvojila Srpska lista, a samo jedan mandat Rašić.

Srpska stranka koja ima najveću podršku našeg naroda na KiM optužuje Rašića da je Kurtijev čovek i da radi protiv Srba.