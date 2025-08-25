"BLOKADERI SU BILI SPREMNI DA NAS SVE POBIJU, GAĐALI SU LEKARE TOPOVSKIM UDARIMA": Bogdan Živanović otkrio detalje kobne noći iz Novog Sada

BOGDAN Živanović, direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu, oglasio se povodom brutalnih napada na lekare, a u režiji blokadera.

Foto: Jutub printskrin

Prema njegovim rečima, ekipe Hitne pomoći neprestano su napadane nakon 13. avgusta.

- To se dogodilo nakon pokretanja disciplinskog postupka protiv dva lica koja su odbila da pruže pomoć osobama samo zato što su pripadnici SNS. Nisam hteo da se oglašavam, dok postupak ne bude završen, ali morao sam na molbu ljudi koji su ugroženi na terenu. Nemam društvene mreže, ali sa profila Medicinski fakultet u blokadi, takve su laži i odvratne priče plasirane o nama i našim ljudima, da je to strašno - otkrio je Živanović.

Direktor Zavoda je potom u detalje opisao kako je izgledala zastrašujuća noć u Novom Sadu kada su blokaderi ekstremisti napali prostorije Srpske napredne stranke (SNS).

- Kroz svašta smo prošli, i mnoge ratove, ali za ovih 30 godina nisam ono što se dogodilo one noći kada su tehničari iz jedne ekipe odbili da odu na teren jer su povređeni ljudi bili aktivisti SNS - istakao je Živanović.

Kako je posvedočio, te noći su imali izuzetno tešku situaciju jer su imali i mnoge druge izazove, više infarkta i neophodnost pružanja pomoći i drugim pacijentima u bolnicama.

- Bio nam je pakao - rekao je on.

A zatim je naglasio kako je u poslednje vreme postalo normalno, što je tragično, da mora da se zna ko je koje političke pripadnosti kako bi se ekipe raspoređivale.

- Pitao sam da li imamo ekipu koja je neutralna, što je strašno. Konačno su stigli na lice mesta i pomagali ljudima koji su imali razne povrede, među njima i rascepana glava. Pružana im je pomoć ispred prostorija SNS, ali onda se stvorio problem kako da one koji su bili kritično prevezemo u bolnicu. Nismo imali dovoljno ekipa, pa smo angažovali vozilo za smenski transport koja je išla tamo-vamo. A broj povređenih je porastao na 30. Oni su bili u prostorijama stranke. Shvatio sam da ne možemo svima da pomognemo dovoljno brzo. Rekao sam ljudima da prestanu da piše izveštaje, nisu imali vremena za to - otkrio je Živanović.

Zatim je potvrdio priču pripadnika Kobri koji je pucao u vazduh da bi spasao ljude.

- Ti ljudi su bili spremni da pobiju sve. I to ne samo pripadnike Kobri koji su bili na terenu, već i naše ekipe. I zato se ovim putem zahvaljujem Kobrama - naglasio je direktor Zavoda.

Otrkrio je da su lekari bili zasuti topovskim udarima.

- Bombardovali su nas i nismo mogli da pružamo pomoć ljudima. Više nije bilo Žandarmerije da nas štiti - ispričao je deo pakla kroz koji su lekari prolazi u noći blokaderskog terora u Novom Sadu.

Žandarmerija se vratila posle 10ak minuta, ali je nastao novi problem - još jedan tehničar je odbio da uđe u prostorije SNS jer nije želeo da pomogne povređenim aktivistima.

- Na terenu sam imao samo jednu mladu doktorku, jednog tehničara i vozača. Bio je i jedan doktor iz Kaća i to je sve. A pritom je bilo više od 37 povređenih - ukazao je Živanović.