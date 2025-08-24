VUČIĆ FANTASTIČNE VESTI: Smanjuje se cene ogrevnog drveta, za ove građane će biti BESPLATNO

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić predstavlja nove ekonomske mere, koje će, kako je rekao, biti najbolje za običan narod. Četvrta mera odnosi se na smanjenje cene ogravnog drveta u narednih 6 meseci

Novosti

Peta mera se odnosi na cenu ogrevnog drveta, i kaže da država neće nadoknađivati gubitke Srbijašuma.

- Dolazi nam vreme za ogrevno drvoi. Važeća cena za metar drva danas je 5.269 dinara. Ako ste socijalno ugroženi, ta cena je 4.581 dinar. Mi ćemo za sve socijalno ugrožene ljude, da spustimo cenu za čak 36,7% odsto, i oni će metar drva plaćati 2.900 dinara. Gotovo upola manje. To je izuzetno za siromašna domaćinstva. Te mere će važiti do prolaska zime, 6 meseci, do marta. Idemo sa ovih 5.269 za penzionere, invalide, borce, za njih će cena biti -15 odsto. Dakle na 4.470 dinara. Mi ćemo za hiljadu najugroženijih porodica obezbediti po 8 kubnih metara ogreva besplatno! To je pomoć vitalno ugroženim porodicama, oni će to dobiti potpuno za džabe, kao poklon države - rekao je predsednik.