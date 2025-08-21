"PROLAZI VREME LUDILA!" Moćna poruka Vučića na Instagramu (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić podelio je video-zapis na svom zvaničnom Instagram profilu.
Vučić je ovim snimkom poslao snažnu i jasnu poruku građanima Srbije, ali i onima koji već mesecima blokiraju našu zemlju i onemogućuju njeno normalno funkcionisanje i normalan život građana.
- Prolazi vreme ludila - piše u opisu video-snimka objavljenom na profilu "AVučić".
- Prolazi vreme ludila, u glavama ljudi gde ničeg racionalnog nema. Kada budu pokazali lice, jer sada su potpuno bezlični, ne postoji niko nego ljudi zamišljaju, ljudi su izgradili u svojim glavama bajku o njima, neki ljudi, neki dobri ljudi. Napravili su bajku o tobože studentima, ovome, onome. A kada ih pitate ko će da upravlja zemljom, ko će da upravlja problemima, ko će da vam garantuje sigurnost i stabilnost, oni na to nemaju odgovor - naglasio je predsednik Srbije u videu dok se u pozadini ređaju slike zastrašujućeg nasilja koje su blokaderi izazivali prethodnih dana, pa i meseci.
Kako je dodao Vučić, onog trenutka kada budu pokazali lice, ljudima će sve da bude jasno.
- A u nekom trenutku će morati da pokažu svoja lica - zaključio je Aleksandar Vučić u snimku.
Komentari (2)