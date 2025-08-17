PREDSEDNIK OTKRIO: Evo da li je razmatrano uvođenje vanrednog stanja
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se na "nestanak" specijalnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića i o uvođenju vanrednog stanja. .
Na pitanje o "nestanku" specijalnog tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića, i rekao je da se nada da će on da se vrati svom poslu.
O odgovoru države, predsednik kaže da nije razmatrao uvođenje vanrednog stanja.
- To je krajnja mera, to nismo razmatrali. I ne bih voleo da je razmatramo - kazao je on kratko.
