TAČNO U 12 ČASOVA: Vučić se obraća naciji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se naciji tačno u 12 časova, saznaju "Novosti".
Podsetimo, nakon divljanja blokadera u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu gde su spalili prostorije SNS, stambenu zgradu ali i zgrade državnih institucija, predsednik je poslao video poruku na Instagramu gde je poručio da je nasilje izdraz potpune nemoći i da će država sačuvati mir, a kazniti odgovorne.
- Večeras nešto ranije izlazim iz MUP-a gde sam došao da posetim i prijatelje i ministra i borce, ljude koji čuvaju Srbiju od ovih koji je uništavaju i ruše svako veče. I samo hoću ljudima da kažem - podićićemo i obnovićemo prostorije i našeg tužilaštva i sudova i stranačke prostorije, uspećemo mi to sve da uradimo, sve zajedno sa narodom. A ovo uz sve ono loše što donosi našoj zemlji, svima nama, ima jednu dobru stvar - sve maske su pale, ljudi sve vide, nervoza im je sve veća, histerija sve veća, nasilje sve izraženije zato što nemaju šta drugo da ponude. Vreme odgovornosti dolazi i svi ovi koji su spaljivali, rušili odgovaraće i biće kažnjeni za svoja zlodela. Srbiju, marljive ljude, vredne ruke našeg naroda nikada neće moći da pobede. Hvala vam na ljubavi i podršci - rekao je Vučić noćas.
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
Komentari (0)