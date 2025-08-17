TAČNO U 12 ČASOVA: Vučić se obraća naciji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se naciji tačno u 12 časova, saznaju "Novosti".

Novosti

Podsetimo, nakon divljanja blokadera u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu gde su spalili prostorije SNS, stambenu zgradu ali i zgrade državnih institucija, predsednik je poslao video poruku na Instagramu gde je poručio da je nasilje izdraz potpune nemoći i da će država sačuvati mir, a kazniti odgovorne.

- Večeras nešto ranije izlazim iz MUP-a gde sam došao da posetim i prijatelje i ministra i borce, ljude koji čuvaju Srbiju od ovih koji je uništavaju i ruše svako veče. I samo hoću ljudima da kažem - podićićemo i obnovićemo prostorije i našeg tužilaštva i sudova i stranačke prostorije, uspećemo mi to sve da uradimo, sve zajedno sa narodom. A ovo uz sve ono loše što donosi našoj zemlji, svima nama, ima jednu dobru stvar - sve maske su pale, ljudi sve vide, nervoza im je sve veća, histerija sve veća, nasilje sve izraženije zato što nemaju šta drugo da ponude. Vreme odgovornosti dolazi i svi ovi koji su spaljivali, rušili odgovaraće i biće kažnjeni za svoja zlodela. Srbiju, marljive ljude, vredne ruke našeg naroda nikada neće moći da pobede. Hvala vam na ljubavi i podršci - rekao je Vučić noćas.