Politika

TAČNO U 12 ČASOVA: Vučić se obraća naciji

В.Н.

17. 08. 2025. u 09:41

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratiće se naciji tačno u 12 časova, saznaju "Novosti".

ТАЧНО У 12 ЧАСОВА: Вучић се обраћа нацији

Novosti

Podsetimo, nakon divljanja blokadera u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu gde su spalili prostorije SNS, stambenu zgradu ali i zgrade državnih institucija, predsednik je poslao video poruku na Instagramu gde je poručio da je nasilje izdraz potpune nemoći i da će država sačuvati mir, a kazniti odgovorne.

- Večeras nešto ranije izlazim iz MUP-a gde sam došao da posetim i prijatelje i ministra i borce, ljude koji čuvaju Srbiju od ovih koji je uništavaju i ruše svako veče. I samo hoću ljudima da kažem - podićićemo i obnovićemo prostorije i našeg tužilaštva i sudova i stranačke prostorije, uspećemo mi to sve da uradimo, sve zajedno sa narodom. A ovo uz sve ono loše što donosi našoj zemlji, svima nama, ima jednu dobru stvar - sve maske su pale, ljudi sve vide, nervoza im je sve veća, histerija sve veća, nasilje sve izraženije zato što nemaju šta drugo da ponude. Vreme odgovornosti dolazi i svi ovi koji su spaljivali, rušili odgovaraće i biće kažnjeni za svoja zlodela. Srbiju, marljive ljude, vredne ruke našeg naroda nikada neće moći da pobede. Hvala vam na ljubavi i podršci - rekao je Vučić noćas.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu
Politika

0 0

SPECIJALNI TUŽILAC NESTAO IZ JAVNOSTI Ćutanje Mladena Nenadića je nova forma saučesništva u sprovođenju terorističkog napada na državu

ONO ŠTO se poslednjih nekoliko dana odigrava na ulicama Srbije po svim objektivnim kriterijumima predstavlja elemente terorizma. Organizovano nasilje koje uključuje odlaske u grupama na njihove privatne adrese u cilju zastrašivanja, demoliranje i paljenje stranačkih prostorija, uništavanje državne imovine i ugrožavanja osnovnog ustavnog poretka, za sve to vreme, jedan čovek koji je po službenoj dužnosti obavezan da reaguje, upadljivo i opasno, ćuti.

17. 08. 2025. u 10:33

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ OPLEO PO SVIMA: Ja govorim već dve godine...

ŠEŠELj "OPLEO" PO SVIMA: Ja govorim već dve godine...