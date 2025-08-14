Politika

VUČIĆEVA MOĆNA PORUKA BLOKADERIMA: Svaki razbijen prozor su hiljade novih ljudi koji dolaze baš na to mesto, jer hoće normalnu Srbiju (VIDEO)

В.Н.

14. 08. 2025. u 18:13

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić na svom zvaničnom Instaram profilu podelio je deo svog sinoćnjeg govora koji je održao ispred sedišta Srpske napredne strane na Savskom vencu, pred velikim brojem građana.

ВУЧИЋЕВА МОЋНА ПОРУКА БЛОКАДЕРИМА: Сваки разбијен прозор су хиљаде нових људи који долазе баш на то место, јер хоће нормалну Србију (ВИДЕО)

Foto: Instagram/avucic

"Možete hiljadu prozora da razbijete, svaki razbijen prozor su hiljade novih ljudi koji dolaze baš na to mesto, jer hoće normalnu Srbiju, a ne Srbiju koja razbija i ruši, hoće Srbiju koja ide napred, Srbiju koja ne mrzi", napisano je u opisu videa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

