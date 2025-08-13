Politika

SAVO MANOJLOVIĆ POZIVA NA KRVOPROLIĆE: "Ide se ka kancelariji SNS-a!"

В.Н.

13. 08. 2025. u 22:23

SAVO Manojlović, lider pokreta "Kreni promeni" poziva na krvoproliće u Srbiji!

САВО МАНОЈЛОВИЋ ПОЗИВА НА КРВОПРОЛИЋЕ: Иде се ка канцеларији СНС-а!

Foto: Printskrin

Naime, na zvaničnoj stranici njegovog pokreta objavljena je informacija da je narod probio kordon policije u Novom Sadu.

Sa zvanične stranice svog pokreta, Savo bodri ljude da krenu dalje ka prostorijama SNS-a koje čuvaju okupljeni građani! 

Foto: Društvene mreže

Nastavlja se teroristički napad blokadera na policiju na Novom Beogradu

