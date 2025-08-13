SAVO MANOJLOVIĆ POZIVA NA KRVOPROLIĆE: "Ide se ka kancelariji SNS-a!"
SAVO Manojlović, lider pokreta "Kreni promeni" poziva na krvoproliće u Srbiji!
Naime, na zvaničnoj stranici njegovog pokreta objavljena je informacija da je narod probio kordon policije u Novom Sadu.
Sa zvanične stranice svog pokreta, Savo bodri ljude da krenu dalje ka prostorijama SNS-a koje čuvaju okupljeni građani!
BONUS VIDEO:
Nastavlja se teroristički napad blokadera na policiju na Novom Beogradu
