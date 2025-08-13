JEZIV SNIMAK NASILJA BLOKADERA U VRBASU: Razbijaju kamenje i cigle na putu pa ih bacaju ka patriotama (VIDEO)
SINOĆ smo bili svedoci ogoljenog i brutalnog nasilja koji su blokaderi sprovodili u Vrbasu i Bačkoj Palanci.
Sada se pojavio i novi snimak sinoćnjeg huliganskog i vandalskog napada blokadera na prostorije SNS-a i policiju.
Oni su u Vrbasu kamenicama i ciglama gađali patriote koje su stajale ispred svojih stranačkih prostorija.
Podsetimo, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova povređena su četiri policijska službenika Policijske uprave u Novom Sadu, među kojima i zamenik načelnika ove policijske uprave.
Ispred prostorija SNS okupili su se blokaderi zgubidani koji su različitim predmetima gađali pristalice ove stranke i pripadnike policije.
Povređen je mladić Velibor Erak kom je raskrvaren nos i jedan policajac koji je pogođen.
Inače, u Vrbasu su među bloakderima nasilnicima snimljeni Miran Pogačar i Brajan Brković.
