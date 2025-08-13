JEZIV SNIMAK NASILJA BLOKADERA U VRBASU: Razbijaju kamenje i cigle na putu pa ih bacaju ka patriotama (VIDEO)

SINOĆ smo bili svedoci ogoljenog i brutalnog nasilja koji su blokaderi sprovodili u Vrbasu i Bačkoj Palanci.

Foto: Novosti

Sada se pojavio i novi snimak sinoćnjeg huliganskog i vandalskog napada blokadera na prostorije SNS-a i policiju.

Oni su u Vrbasu kamenicama i ciglama gađali patriote koje su stajale ispred svojih stranačkih prostorija.

Podsetimo, kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova povređena su četiri policijska službenika Policijske uprave u Novom Sadu, među kojima i zamenik načelnika ove policijske uprave.

Ispred prostorija SNS okupili su se blokaderi zgubidani koji su različitim predmetima gađali pristalice ove stranke i pripadnike policije.

Povređen je mladić Velibor Erak kom je raskrvaren nos i jedan policajac koji je pogođen.

Inače, u Vrbasu su među bloakderima nasilnicima snimljeni Miran Pogačar i Brajan Brković.