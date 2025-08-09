Politika

ANS OSUĐUJE SRAMOTNU NASLOVNU STRANU LISTA "DANAS": Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih institucija i pokretanje postupaka protiv odgovornih

Asocijacija novinara Srbije oštro je osudila naslovnu stranu lista "Danas" gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prikazan raskomadan u eksploziji bombe.

АНС ОСУЂУЈЕ СРАМОТНУ НАСЛОВНУ СТРАНУ ЛИСТА ДАНАС: Захтевамо хитну реакцију надлежних институција и покретање поступака против одговорних

Foto: Printskrin

- Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje sramotnu naslovnu stranu lista „Danas“, na kojoj je predsednik Aleksandar Vučić prikazan raskomadan u eksploziji bombe.

 Ovakav čin prevazilazi sve granice novinarske etike, ljudskosti i civilizovanog društva, te predstavlja otvoreni poziv na nasilje i terorizam, nedopustiv u bilo kom društvu.

Zahtevamo hitnu reakciju nadležnih institucija i pokretanje postupaka protiv odgovornih. Zakon mora biti isti za sve. ANS će se uvek suprotstavljati govoru mržnje i pozivima na nasilje. - navodi se u saopštenju.

