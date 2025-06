PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Palate Srbija posle nasilnog protesta blokadera i brutalnog napada na policiju.

Vučić je rekao da će govoriti o mnogim važnim stvarima, dok će o događajima od sinoć govoriti ministar policije.

- Ono što je najvažnije, kao što sam nagovestio da će da se dogodi, Srbija je pobedila, Srbiju ne možete da pobedite nasiljem. Srbija nikad neće stati. Da Srbija nije stala, pokazuju brojne činjenice, nadam se da ćemo za nekoliko dana otvoriti deonicu Pakovraće-Požega. Time ćemo u poslednjih 12 godina, 610 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Pre toga, od 1945 do 2012 godine uradili smo 596 kilometara - rekao je Vučić.

Dodaje da će za tri meseca biti otvorena pruga Niš-Brestovac, od 23,4 kilometra.

- Veoma važna saobraćajnica, ka jugu. Istovremeno ćemo već u julu da otvorimo za teretni saobraćaj, a krajem avgusta za brzi voz. Mi smo nekada one spore vozove zvali brzi voz, a ovaj sada ide 200 km na sat. Taj brzi voz za subotu će biti otvoren krajem avgusta. Putovaćemo do Subotice iz Beograda za sat i 10 minuta. Prosto neverovatno - kazao je predsednik.

Kaže da nismo stali na dovođenju investitora, iako imamo velike probeleme, zbog blokada i uništavanje zemlje.

- Otvoriću u Zapadnoj Srbiji jednu fabriku, a očekujem do kraja godine dćemo da otvorimo italijanski Ariston i nemačku fabriku u Nišu. Za nas je strašno važno da smo nastavili da radimo po pitanju ostalih stvari, ako nam poljoprivreda bude kako očekujemo, da idemo preko 3 posto sa stopom rasta, ako nastavimo sa EKSPOM i sa poljoprivredom da nam vremenski uslovi ne otežaju, imaćemo ove godine dobar rod. Dobro je to za ukupni BDP. Imamo problmea sa voćem, zbog višnje i maline.

Kaže da će Er Srbija prvi put objaviti da prvi put prelazi 2 miliona putnika u junu.

- Ove godine očekujemo 4,7 miliona putnika. To je uspeh na ponos svakog građanina Srbije. Imali smo oboren rekord 1987. godine - JAT je imao tada 4,5 miliona putnika. Imaćemo sada veći broj putnika. 80 destinacija smo dostigli, apsolutni rekord - kaže Vučić.

Dodaje da u narednom periodu moramo naći rešenje za snabdevanje vodom.

- To je moj zahtev Vladi Srbije. Mi sada radimo oko 14 vodovodnih postrojenja. Ali imamo problem sa mrežom i ulaganjem novca. 100 godina smo se mučili oko Zrenjanina, i jedva uspeli to da uradimo.

Kaže da je uputio kineskom predsediku Siju pismo.

- Molili su me predstavnici Stelantisa u Kragujevcu,tamo se proizvodi panda i citoren c3. Imali su veliki problem oko mineralnih sirovina ,tražio sam ja sirovine koje su im potrebne za automobile, ali kad su krenule carine Amerike nisu mogli po normalnim cenama to da nabavljaju. Zamolili su me ljudi iz Stelantisa da uputnim pismo Sju, što sam i učinio, da sačuvam radna mesta. I predsednik SI mi je odgovorio:

"Pridajem veliki značaj dobijanju sirovina koji ste pomenuli u pismu. Naše mere nisu uperene protiv prijateljske zemlje kao što je Srbija. Već sam zadužio relevantne instzitucije dkineske strane da održavaju blisku komunikaciju sa srpskom tranom i da po ubrzanom postupku završe proceduru odobrenja kao poseban slučaj".

- Hvala Siju što nas trenira na ovaj način, ngoo sam srećan i zahvalan kineskom predsdiku. Sa velikom radošću čekam odlazak u Kinu i susret sa Sijem - rekao je Vučić.

- Narušavanje reda i mira je počelo posle 21 sat. Tada je grupa lica posle povlačenja redara napala policijske službenike u Ulici kneza Miloša. Posle više upozorenja da prestanu, došlo je do povređivanja policajaca iz kordona, i policija je bila prinuđena da odbije napad i uspostavi red i mir. Tokom uspostavljanja reda i mira povređeno je ukupno 48 policajaca - kazao je Dačić.

Minsitar policije Ivica Dačić rekao je da je jedan policajac zadobio teške pšovrede, dobio je povrede glave i prelom jagodične kosti, najverovatnije od kamena koji je bačen.

- Verovatno od dela kocke i kamena bačenih na polciiju. Uništen je veliki deo opreme. 60 šlemova, 75 štitova, 3 službena vozila. Sa neprijavljenog javnok okupljanja dovedeno je 77 lica, od toga jedno maloletno. 38 lica je zadržano, a protiv 35 lica biće podnete krivične prijave, a zahtev za prekršajni postupak protiv 26 lica - kaže Dačić.

Vučić je rekao da 7 meseci traje teror dela ljudi koji su uzeli zakon u svoje ruke, pbacili ga pod noge i ponašali se kao božiji izaslanici koji imaju pravo da čine sve što im padne napamet.

- Sinoćna objava davanja zelenog svetla je direktan poziv na građanske sukobe i napade na policiju. Zahtevamo od ttužilaštva da rade posao, da se ne prave nevešti i naivni. Vreme odogvornosti dolazi. Neču potpisati pomilovanja, bilo kakvu abolicije od nastavka gonjenja od onih koji smo 500 puta upozorili da ne učestvuju u nasilju. Praviću fer razliku između studenata Arhitektonskog, koji su rekl ida neće da učestvuju u nasilju. Ogromna je razlika između njih i onih koji us svesno hteli da izazovu krvoproliće. Bog zna koliko je moglo policajaca i građana da strada sinoć - kaže Vučić.

Kaže da su u otme učestvovali stariji koji su ih pobunjivali zarad ličnih interenjsa.

- Rekao sam vam i vreme koje će doći do nasilja, promaši osam pola sata, jer su oni kasnili sa svojim skupom pola sata. Bilo je jasno da idu posle u nasilje, ne znam šta su mislili. Da li su stvarno mislili da su jači i snažniji od države. Definicija države je da ima moć fizičke prinude, ne postoji niko snažniji od države. Na kom ste fakulteti to učili, vidi se da niste mnogo ispita položili. To je nemoguće

Čestitao je policiji na profesionalnom ponašanju i rodoljubivom pristupu prisebnosti i želji da minimalnom upotrebi sile savladaju napadače.

Najvljuje da će biti još uhapšenih zbog napda na policiju i da je u toku identifikacija.

Pogledajte samo ovo, njemu zastava, ovom teroristi koji je posle uhapšen, njemu srpska zastava ne služi kao zastava, već je koristi samo kao motku da tuče policajce. Neverovatno. Da se pitate kako je to moguće. Pogledajte ovo. Hitna pomoć je, zbog laži koje objavljuju neki mediji, morala da prođe da zbrine jednog povređenog policajca. Ali oni ne puštaju hitnu pomoć, pa će probati posle da iskoriste da prođu kroz kordon - naglasio je predsednik.

- Mnogo toga ćemo morati dam enjamo u sistemu obrazovanja i prosvete. Mnogo toga da svi promenimo kod sebe, da privatni sektor snažimo i jačamo. Naša država je sada konsolidovana, rekao sam vam da je gotovo sa obojenom revolucijom. Juče ste imali ukupno oko 36 hiljada na Slaviji

- Rekla je policija da je 3 puta manje nego 15. marta. Po računici koju mi imamo, to je negde oko 2,85 puta manje, jer ne mislimo da je bilo 15. marta onoliko koliko kaže policija. Da vidite kakve trikove oni koriste. Agenturni trikovi su sledeći, postave se ispred predsedništva u Kraalja Milana, tu ima 5 traka. Prva i četvrta traka se kreće ka Terazijama, ovi u 2. i 3. i 5. se kraću ka Beograđanki. Sve vreme se pitate ša rade ovi ljudi i ja sam se to pitao. Ja nisam završio CIA agenturni kurs. Jer kad hodate zauzimate 5 puta veći prostor. Zato kada su se uplašili oko zvučnog topa, da ne mogu da zauzmu trotoar, a ne široke ulice - kaže Vučić.

Ističe da je znao da će da dožive debakl.

- Debakl je jer su očekivali da ne znam ja šta da učine, a to je bilo za oko 30 posto manje ljudi nego u decembru. Juče su dovodili iz cele Srbije ljude, a 22. decembra je samo dva posto bilo iz cele Srbije, sve ostalo je bio Beograd. Ne zaboravite političke okolnosti, tada je to bio skup samo za Beograd. A sinoć su imali 11.000 ljudi iz ostatka Srbije. I to vam govori ne samo kako im se smanjivala popularnost, što smo vam uvek govorili, istinu. I znali smo kada vide to da će svoj nemoć i bes da iskale na policiji i omladincima u Pionirskom parku - kaže Vučić.

Ističe da su N1 i Nova S propagirali mržnju i da se vodi unutrašnja istraga koliko su para pokrali Šolak i njegove kolege.

- U raju će tek da se svađaju. Uneli su mngo ozle krvi lažima i neistinama. Imam problem kada huškate deo naših građana na druge građanu i državne organe. Znali smo da će da uđu u nasilje. MOlio sam ih još u februaru, deco proglasite pobedu. I sve sam vam rekao kako će da se desi. Ali očigledno da to nije vredelo i da neki ljudi žive u svom balonu i mehuru.