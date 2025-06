"IMAĆETE MOJU PODRŠKU U SVEMU": Ministarka Mesarović uz svoj narod u Zaječaru

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je Zaječar, gde je bila u obilasku Udruženje žena "Romula Gamzigrad", u selu Gamzigrad, radionice kolača, kao i osmočlanu porodicu Džopalić, gde je sa njima razgovarala na koji način država i Ministarstvo privrede može da im pomogne u nastavku poslovanja.

Ministarka je naglasila da je ovo udruženje veoma važno, kako za Zaječar, tako i za Republiku Srbiju.

- Bave se starim umetničkim zanatima, a Ministarstvo privrede u poslednjih godinu dana pruža podršku i ka ženama na selu i ka starim zanatlijama, afirmišući našu kulturnu baštinu. Oni su u prethodnom periodu pokušavali da konkurišu, nisu uspeli u tome, a imaće sada podršku. To je udruženje koje konstantno broji 10 žena, a imaju i izložbene štandove gde prodaju svoju robu. Lično će imati moju podršku u daljem rastu i razvoju. Ove žene faktički žive od ovoga što proizvedu. Dužni smo da im pomognemo - istakla je Mesarović i dodala da će razgovarati i sa predstavnicima lokalne samouprave na koji način da im se obezbedi prostor u gradskom jezgru da izlože svoje proizvode.

- Mi ćemo u narednim danima urediti neophodnu dokumentaciju koja je neophodna za program Žene na selu i program koji sledi uskoro, za stare zanate. Kroz oba programa ćemo im pružiti podršku, bespovratna sredstva u visini od 100 posto. Ni dinara neće vratiti državi.

Potpredsednica Vlade je podsetila i na novi program koji je raspisan za mlade do 35 godina, na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića.

- Raspisali smo poseban program da ih podstaknemo. Dajemo bespovratna sredstva da na taj način osnuju svoje poslovanje. Mladi su puni biznis ideja, želje i volje da rade. Često su to i neke prerađivačke delatnosti, a ovog puta smo dozvolili da to budu i uslužne delatnosti. Do 500.000 bespovratnih sredstava. Na sajtu Ministarstva privrede su objavljene sve opštine- naglasila je ministarka tokom posete Gamzigradu.

U nastavku posete Zaječaru, ministarka je obišla radionicu za izradu torti i kolača "Slatkiš by Olivera", ali i osmočlanu porodicu Džopalić, u selu Salaš.

Ministarka je istakla da je u prethodnom periodu nekoliko puta bila u Zaječaru, podvukavši da Ministarstvo privrede ovde želi da doprinese svojim aktivnostima i konkursima.

- Posetili smo nekoliko kompanija i malih privrednika sa kojima smo razgovarali. Ono na šta sam posebno ponosna jeste da je veliki broj privrednika, preduzetnika, žena, koristio programe Ministarstva privrede u prethodnom periodu - naglasila je Mesarović.

- Divna poseta gospođi Oliveri u poslatičarnici u centru grada, gde ručno pravi kolače. Sa mnogo ljubavi i truda to radi. Razgovarali smo o našem aktuelnom programu "Žena na selu" gde će u narednom periodu podneti zahtev i gde će Ministarstvo privrede obezbediti čak 500.000 dinara bespovratnih sredstava- reči su potpredsednice Vlade.

Kao najveću čast i zadovoljstvo, ali i nešto što je ministarki Mesarović izazvalo najveći osmeh, jeste poseta osmočlanoj porodici Džopalić.

- Osmesi ove dece koji su me dočekali i njihova priča puna borbe, želje za napretkom, dalje želje da se šire kao porodica, a da ostanu da žive ovde. Apsolutno će uslediti naša puna podrška i najstarijem sinu Milošu i našem domaćinu, da im pomognemo da se zaposle, da lakše izdržavaju porodicu. Ovo je blago Srbije i ovakve porodice će imati dužnu pažnju države da im pomognemo i budemo uz njih - poručila je Mesarović iz Timočke krajine.