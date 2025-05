ŠOLAKOV RAT PROTIV "TELEKOMA" Izmislili anketnu komisiju da izazovu haos

IZVESNA anketna komisija optužila je "Telekom Srbija" da je odgovoran za medijski mrak u Srbiji, ali nije pomenula da je ona povezana s tajkunom Draganom Šolakom. Takođe, prećutali su da je taj isti Šolak nedavno uzeo oko 1,5 milijardi evra kad je deo svog biznisa prodao upravo "Telekomu".

Foto Promo

Prema rečima političkih analitičara, cilj ovog izvrtanja istine je stvaranje netrpeljivosti u društvu da bi se opet rasplamsala gotovo ugašena obojena revolucija.

ZA PARE SVE RADE

Ovaj naziv predstavlja pokušaj obmane građana, s ciljem da oni pomisle da je reč o nekoj od skupštinskih anketnih komisija, odnosno državnom telu. A zapravo je čini nekoliko profesora državnih fakulteta, od kojih je većina povezana s Šolakom. Najbolji dokaz ove loše prikrivene manipulacije predstavlja to što je istaknuta članica fantomske komisije Ana Martinoli, koja radi za Šolakovu "Junajted grupu".

Ova profesorka Fakulteta dramskih umetnosti pre nekoliko godina u medijima je predstavljana kao "eksterna konsultantkinja TV Nova S". Tad im je pomagala da apliciraju za dobijanje nacionalne frekvencije, a u poslednje vreme angažovana je kao redovni kolumnista nedeljnika u vlasništvu "Junajted grupe". I ostali članovi fantomske komisije redovno nastupaju u Šolakovim medijima.

Nigde oni nisu pomenuli da su Šolak i njegovi partneri izašli bogatiji za 1,5 milijardi evra iz posla s "Telekomom", kog sad pljuju. Podsetimo, od novembra 2024. do marta 2025. vođeni su direktni pregovori o prodaji najvećeg dela biznisa "Junajted grupe" u Srbiji. Na kraju, Dragan Šolak i partneri dobili su 1,5 milijardi evra, dok je e&PPF dobio SBB, a "Telekomu" su pripali NetTV, Total TV i sadržaji Sportklub TV.

PODLA OBMANA

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost kaže da nema sumnje da je cilj svega obmana javnosti.

- Termin anketna komisija koristi se da bi ljudi pomislili da je reč o nekoj državnoj instituciji i da ne posumnjaju u podatke koje ona iznosi. Reč je o pritisku na državu i pokušaju da se u javnost unese smutnja da bi se podstakli dodatni sukobi. Želja je da se radi na destabilizaciji države i da se da vetar u leđa obojenoj revoluciji, koja sve više jenjava - poručio je Graovac.

- Cilj im je da podriju sistem naših pluralističkih medija. Mi imamo najviše televizijskih stanica u Evropi po glavi stanovnika i zastupljene su sve strane. Očito je da bi mnogi voleli da optuže Srbiju za medijski mrak, pa ova komisija služi da pruži kredibilitet pojedincima koji vrše pritisak na državu kao da ona nešto nedostojno radi - kaže Miletić i dodaje da na nešto ako možemo da budemo ponosni, to je medijska raznovrsnost.

Nebojša Krstić: Kriju oni mnogo toga

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, podseća da ovo nije jedino što se krije.

- Oni, takođe, prećutkuju da je SBB, odnosno "Junajted medija", zabranio "Telekomu" da na svom kablu ima N1i Novu S - podseća Krstić.

Stevica Deđanski, politički analitičar, ističe da oni koji sve krše optužuju druge da ruše institucije.

- Oni su anketna komisija isto kao što bi to bili Tonino Picula i Nataša Kandić. Sekta okupljena oko Šolakovih medija nema kapacitet da to razume, a i baš ih briga, ali ogromna većina Srbije to treba da zna - kaže Deđanski.

On dodaje da se vodi borba da se Srbija sačuva i odbrani od samozvanih stručnjaka koji bi za šaku čvaraka prodali i decu, a kamoli državu. Prema njegovim rečima, problem je što je država dozvolila da strani antisrpski mediji rade nesmetano i izazivaju agresiju.

- Njihov cilj je dolazak na vlast bez izbora i narodu da ogade svoju državu - kaže Deđanski.

Rajić: Njihova ključna odlika je licemerje

Predrag Rajić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, kaže da je dugogodišnja praksa Šolaka, Dragana Đilasa i ostatka antidržavne opozicije da organizuju takozvane nevladine organizacije koje nose pompezne nazive, čime obmanjuju javnost.

- Naravno, "Telekom" im nije smetao kad su s njim sklapali ugovore velike finansijske vrednosti, zato što je jedna od ključnih odlika njihove politike licemerje - kaže Rajić.

(Srpski telegraf)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1